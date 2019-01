Para esta semana é esperada mais neve, que pode chegar aos 80 centímetros de altura a partir desta terça-feira.

Mundo 11

Na Áustria, a neve veio para ficar

Para esta semana é esperada mais neve, que pode chegar aos 80 centímetros de altura a partir desta terça-feira.

Esta manhã, foram poucos aqueles que na Áustria não encontraram o seu carro coberto - ou mesmo debaixo - de neve. Nesta semana, até 1,5 metros de neve caíram no centro e no norte do país, chegando a atingir os três metros de altura nas montanhas ao redor de Salzburgo, segundo o serviço meteorológico da Áustria.

De acordo com a agência francesa AFP, três esquiadores e duas pessoas que caminhavam na neve morreram ao serem atingidos por uma avalanche. Cerca de 2.000 pessoas, incluindo turistas, foram abrigadas em pequenas aldeias no vale de Soelktal, no sudeste do país. Helicópteros do exército utilizados para o controlo de avalanches foram obrigados a aterrar devido ao mau tempo. Na cordilheira de Hochkar, as estações de esqui foram fechadas e os habitantes e turistas foram solicitados a desocupar a área.

Mais neve é ​​esperada para esta semana, que pode chegar até aos 80 centímetros de altura a partir desta terça-feira.



11 Ramsau am Dachstein, Áustria Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Ramsau am Dachstein, Áustria Foto: AFP Salzburgo, Áustria Foto: AFP Um gato brinca na neve em Ramsau am Dachstein, Áustria Foto: AFP Uma rua bloqueada pela neve em Schladming, Áustria Foto: AFP Viena, Áustria Foto: AFP Viena, Áustria Foto: AFP Ramsau am Dachstein, Áustria Foto: AFP Ramsau am Dachstein, Áustria Foto: AFP Ramsau am Dachstein, Áustria Foto: AFP Filzmoos, Áustria Foto: AFP Filzmoos, Áustria Foto: AFP





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.