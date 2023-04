"As praias marítimas vão ser encerradas devido à intensa colocação de minas e ao perigo que isso representa para as pessoas", disse o governador da região de Mykolaiv.

Guerra

Na Ucrânia, só se poderá voltar às praias daqui a 70 anos: estão minadas

Lusa

O governador da região ucraniana de Mykolaiv, Vitali Kim, informou esta quinta-feira que as autoridades locais decidiram encerrar ao público todas as praias, devido ao risco de estarem minadas.



"As praias marítimas vão ser encerradas devido à intensa colocação de minas e ao perigo que isso representa para as pessoas", disse Kim, que, no entanto, esclareceu que praias de rios e estuários estarão abertos ao público se não houver ameaças de segurança.

"É muito difícil avaliar os danos provocados pelos russos no Mar Negro"

O governador de Mykolaiv acrescentou que os trabalhos de desminagem nas praias da Ucrânia podem demorar até 70 anos, uma vez que não é possível estimar neste momento qual a área afetada.

"É muito difícil avaliar os danos provocados pelos russos no Mar Negro. Não podemos saber ao certo o que lá colocaram", concluiu Kim, referindo-se às consequências da invasão russa da Ucrânia, iniciada em fevereiro do ano passado.

