No posto fronteiriço de Varnita, o medo da guerra está presente e há quem tenha os documentos preparados para um momento de fuga.

Mundo 4 3 min.

Guerra na Ucrânia

Na Transnístria, ninguém quer fugir mas os passaportes estão prontos

AFP No posto fronteiriço de Varnita, o medo da guerra está presente e há quem tenha os documentos preparados para um momento de fuga.

Irá a guerra que se vive na Ucrânia desde fevereiro alastrar-se à Transnístria? A questão já está na mente das pessoas que atravessam o posto fronteiriço de Varnita, ainda não estejam a pensar em fugir, para já.

"Estou preocupada, estamos todos preocupados", diz à AFP Galina Turcanu, 46 anos, que dirige uma pequena empresa familiar que opera em ambos os lados. Mas "temos aqui os nossos pais e toda a família. Vamos ficar e ver para onde sopra o vento", diz.

Um sentimento partilhado por Victoria, assistente médica de 36 anos, que atravessa diariamente a fronteira para trabalhar. "Estou grávida e muito preocupada", disse à AFP. "Não sei o que fazer, nunca estive nesta situação antes. A assistente planeia ficar, por enquanto, mas "se as coisas piorarem, obviamente iremos embora", admite, ao mesmo tempo que olha para a filha de 12 anos, no banco de trás do carro.

"Temos medo da guerra. Rezamos todos os dias pela paz", disse Alex, 50 anos, à medida que atravessa a fronteira.



Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

4 Posto fronteiriço de Varnita AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Posto fronteiriço de Varnita AFP Posto fronteiriço de Varnita AFP Posto fronteiriço de Varnita AFP Posto fronteiriço de Varnita AFP

A Transnístria foi atingida na terça-feira por duas explosões que danificaram uma torre de rádio e na segunda-feira as autoridades separatistas relataram um ataque com granadas a um edifício oficial na capital regional, Tiraspol.



A Rússia condenou "atos terroristas" e disse estar "alarmada com a escalada das tensões". A região apoiada por Moscovo separou-se da Moldávia após uma breve guerra em 1992, na sequência do colapso da União Soviética. Cerca de 1.500 tropas russas foram destacadas para lá desde então para proteger o território, o que não é reconhecido pela comunidade internacional.

Durante o conflito no início dos anos 90, muitos residentes tiveram de fugir. "Foi difícil, não queremos que aconteça de novo. Estas não são boas recordações", disse Galina Turcanu. A fila onde espera tem 300 metros de comprimento e o tempo de espera aumentou nos últimos dias, diz Vitalie, polícia moldava. As autoridades da autoproclamada "república" têm vindo a efetuar "controlos mais minuciosos desde as explosões no início da semana", diz à AFP, e os veículos estão a ser examinados.

Operação de retirada de civis de Mariupol prevista para esta sexta-feira Uma "operação" de evacuação da fábrica Azovstal, sitiada pelas tropas russas em Mariupol, no sudeste da Ucrânia, está "prevista" para esta sexta-feira para retirar os civis, anunciou a presidência ucraniana.

O presidente moldavo pró-europeu Maïa Sandu anunciou medidas para reforçar a segurança do país, mas a presença policial ou militar é discreta nas ruas da capital Chisinau ou na estrada que conduz à Transnístria.

A antiga república soviética de 2,6 milhões de pessoas, uma das terras mais pobres e despovoadas da Europa, está também a lidar com a chegada de refugiados. Recebeu 401.893 ucranianos e 91.259 ficaram. E está agora a preparar a possível chegada de pessoas também da Transnístria, se a situação escalar.



Embora muitos cidadãos tenham recebido passaportes russos nos últimos anos, também mantiveram os seus títulos moldavos, e tem havido uma corrida à sua renovação, segundo os meios de comunicação locais.

Na fronteira, autocolantes afixados nos postes de eletricidade elogiam os méritos dos consultores que facilitam os procedimentos administrativos. Galina Turcanu está pronta: "Estão aí todos os passaportes", diz a sorrir, mostrando os documentos.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.