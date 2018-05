Ok, o título é irrealista por demasiado otimismo. Mas pelo menos vamos ser menos vendidos, começando já esta sexta-feira.

Na Rua da Grande Cidade: Vamos deixar de ser vendidos

Hugo GUEDES PINTO

É nesse dia, 25 de maio, que entra finalmente em vigor o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR na sigla inglesa) que será aplicável em toda a União Europeia (do alto dos seus 500 milhões de habitantes pré-Brexit). Um conjunto de regras que procuram repor alguma ordem e equilíbrio no verdadeiro faroeste em que se tornou o comércio das nossas identidades, e da nossa privacidade, em linha. Neste momento essas identidades – ou seja, nós – são vendidas ao desbarato várias vezes ao dia, sem pudor, sem cuidado, sem qualquer tipo de ética e apenas para ganhar os proverbiais trinta dinheiros, numa metafórica prostituição daquilo que nos define e nos é mais valioso: nome, endereço, data de nascimento, número de passaporte, telefone, correio eletrónico, número de cartões de crédito, número de conta, endereço IP do computador, identidade cultural, estado civil, impressões digitais, opiniões, ideologias, ADN… e esta longa lista é apenas o início.

Em 2010, o manda-chuva do Facebook, Mark Zuckerberg, afirmou deliciado: “A privacidade já não é a norma.” Muito antes, em 1997, a revista Time já tinha feito uma manchete mais direta: “A privacidade morreu.” A Forbes completou a trilogia em 2014 com algo ainda mais claro: “A privacidade está completa e irremediavelmente morta, e fomos nós que a matámos”. Aqui a culpa é posta direitinha nas nossas mãos, cidadãos e consumidores, com os nossos vícios crescentes por buscas incessantes no Google, horas perdidas em frente ao Facebook ou compras em linha sem fim à vista.

Desde sempre, o grande negócio que nos foi proposto pela internet foi simples: em troca de abdicarmos dos nossos dados e da nossa privacidade, ganhamos conveniência – um endereço de e-mail grátis ali, uma notificação sobre voos baratos acolá. É fácil de ver quem fica em vantagem nesta troca, mas também é importante lembrar que, como cidadãos isolados, não podemos fazer muito: as nossas opções são sempre perdedoras. Ou optamos por ficar de fora, tornando-nos trogloditas digitais, perdendo muitas possibilidades, tempo e dinheiro; ou optamos por clicar num botão que aparece no fim de páginas e páginas de densíssimo texto legal que, naturalmente, ninguém lê mas em que abdicamos de todos os nossos direitos de controlo sobre a nossa informação.

As novas regras permitir-nos-ão maior poder de escolha entre os níveis de privacidade que estamos dispostos a permitir – e, desde logo, isso não só explica todos aqueles e-mails que temos recebido nas últimas semanas a pedir-nos para reconfirmar a nossa subscrição, como também deve acabar com aqueles anúncios arrepiantes que repetem as mesmas buscas que acabámos de fazer noutro site qualquer… Do mesmo modo, podemos agora perguntar a qualquer companhia – inclusive ao nosso banco ou ao nosso empregador, por exemplo – que dados detêm sobre nós, e pedir-lhes que os apaguem se assim desejarmos. Mais do que isso, se suspeitarmos que os nossos dados estão a ser usados abusivamente, podemos fazer uma queixa para a autoridade nacional de proteção dos mesmos (aqui reside um calcanhar de Aquiles, porque não sabemos se estas entidades vão saber gerir os seus novos poderes…). E, o que é mais interessante, a nova lei pode realmente “morder”, prevendo multas pesadas consoante a dimensão dos crimes e da empresa em falta, podendo chegar aos 4% do volume de negócios global desta – no caso do Facebook, isso significaria uma sanção de 1,5 mil milhões de euros…

Este passo coloca a Europa na vanguarda mundial deste tema, uma inveja para os EUA – e uma preocupação para Mark Zuckerberg, que veio ontem (terça) de propósito a Bruxelas para dar explicações mais sérias ao Parlamento Europeu sobre os roubos da Cambridge Analytica. A partir de agora, os europeus terão as ferramentas para se protegerem e evitar serem vendidos sem o seu próprio conhecimento. A questão é… ainda se importam? Ou a sua privacidade já não é importante e trocá-la por conveniência continua a ser totalmente aceitável?