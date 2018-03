O nome deste espaço de jornal (encontrado em 2009 ao fim de dois segundos) pretende ser uma referência às raízes da democracia representativa. Este sistema de governo – o pior, à exceção de todos os outros – baseia-se no princípio de uma população anónima (ou seja, figurativamente, “a rua”) e crescentemente urbana que elege representantes para gerir os recursos de todos, o bem comum. Estes representantes são eleitos para os servir e respondem perante eles.

Na Rua da Grande Cidade: Revolta-te, rua

O nome deste espaço de jornal (encontrado em 2009 ao fim de dois segundos) pretende ser uma referência às raízes da democracia representativa. Este sistema de governo – o pior, à exceção de todos os outros – baseia-se no princípio de uma população anónima (ou seja, figurativamente, “a rua”) e crescentemente urbana que elege representantes para gerir os recursos de todos, o bem comum. Estes representantes são eleitos para os servir e respondem perante eles.

Por Hugo Guedes - É tristemente óbvio que esta teoria não passa de uma utopia. Confirmamos a “lei de ferro da oligarquia” enunciada em 1911 por Michels: este sociólogo alemão afirmou que qualquer organização, não importando quão democrática era nos seus primórdios, acaba sempre por evoluir para uma oligarquia fechada e permanente, e que a democracia representativa não passava de uma fachada para legitimar o governo de uma elite. Os tempos atuais parecem dar-lhe razão: vivemos agora em sociedades que preenchem os requisitos básicos para serem rotuladas de “democráticas” (há eleições, as instituições vão funcionando, etc.), mas onde na verdade uma elite abocanhou o poder em benefício próprio e está disposta a tudo para nunca o largar. A absolutamente tudo – inclusive arruinar ou matar quem se atravessa no seu caminho.

Matar, sim. Em outubro aconteceu a Daphne Caruana, uma jornalista maltesa que denunciava a corrupção no governo do seu país – uma bomba explodiu-lhe o carro e a vida. No final de fevereiro, o jornalista eslovaco Ján Kuciak, 27 anos, e a sua namorada de 22, foram assassinados a tiro em casa, ficando incompleto um último artigo a denunciar as ligações do partido no poder à máfia calabresa. Há uma semana foi uma vereadora municipal do Rio de Janeiro a levar quatro tiros na cabeça dentro do seu carro. Marielle Franco dedicava a sua vida ao ativismo pelos direitos humanos dos mais desfavorecidos e da comunidade LGBT, mas sobretudo era uma voz corajosa na denúncia dos esquadrões da morte policiais. As balas que mataram esta feminista incansável, nascida e crescida numa favela e que começou a trabalhar aos 11 anos, tinham sido compradas pela polícia federal em 2006; o modus operandi não deixa dúvidas de que se tratou de um assassínio premeditado e executado com a precisão, e os métodos, da polícia militar.

Lemos notícias assim, como que saídas de uma ditadura fascista nos anos 1930 (e Michels sabia do que falava, tanto que, mais tarde, acabou por juntar-se ao partido de Mussolini, que lhe parecia a sequência lógica do que defendia); e em seguida vemos as reações nas fascizantes redes sociais – com agitadores radicais a clamarem por mais violência contra “os esquerdistas” e “os negros”; e desanimamos.

Apetece dar razão a quem dizia “quando soube da morte de Marielle achei que o Brasil estava perdido; quando vi os comentários à sua morte tive a certeza”. Invade-nos a impotência perante a brutalidade da selvajaria. Mas só por um momento, porque a rua reage.

No momento em que escrevo, Portugal organiza, em várias cidades, vigílias em honra de Marielle Franco – algo simbólico, porque as vigílias não a trarão de volta, e muita gente não conhecia a carioca enquanto viva. Mas elas são parte de algo muito maior, porque no Brasil, em 50 cidades, milhares saíram à rua em honra da vereadora.

O mesmo tinha acontecido em Malta; e, na Eslováquia, a pressão sobre o primeiro-ministro foi crescendo este mês na mesma medida das multidões que se iam juntando no centro das cidades (60 mil só em Bratislava e também em 17 outros locais fora daquele país). Há uma semana o governo caiu, ou seja, a rua finalmente venceu.

“Para que o mal triunfe, basta que os bons fiquem de braços cruzados”, disse Edmund Burke. E vejam só o que se passou nos últimos dias por este mundo perigoso: Putin “eleito” por mais seis anos; Xi Jinping eliminou qualquer limitação ao seu tempo no poder na China, levando Trump, o homem que despede todos os que ousam investigá-lo ou contrariá-lo, a querer copiar a ideia para os EUA; na Turquia, o massacre curdo continua e ninguém quer saber. Aqueles milhares que saem à rua contra o poder corrupto e brutal percebem o que está em causa – está a decorrer um assalto à mão armada ao nosso sistema democrático, e nós, os supostamente “representados”, aqueles que não pertecem à oligarquia, teremos de nos insurgir para o recuperar. Se ainda formos a tempo.