Estamos em guerra. Pelo menos em teoria, pela extensão da lógica de blocos, porque os Estados Unidos, o Reino Unido e a França bombardearam o regime de um país soberano, pelo que se supõe que estão em guerra com este país, mesmo não existindo uma declaração formal; e aqueles são países que pertencem à mais poderosa aliança militar de sempre, a NATO, aliança da qual Portugal e o Luxemburgo são membros fundadores, pelo que também estão em guerra. E como tal, estamos nós todos.

Na Rua da Grande Cidade: Os latidos dos cães de guerra

Hugo GUEDES PINTO

Só que não, obviamente. Formamos parte não de uma qualquer força combatente, mas sim de uma difusa, fragmentada e geralmente apática “opinião pública ocidental”. E não somos apenas apáticos, mas também desconfiados, pelo menos desde a invasão do Iraque em 2003, justificada por George W. Bush por “armas de destruição maciça” que nunca existiram. O que entrou na memória coletiva foi uma guerra terrível e desestabilizadora de toda a região… baseada numa mentira. A desconfiança que hoje sentimos em relação aos nossos governos também se reporta a esse tempo fatídico, e gera indiferença perante o horror e os massacres.

O regime sírio voltou a usar armas químicas contra os seus próprios nacionais – segundo os números dos EUA, foi o 30.º ataque do mesmo tipo, com gás sarin ou cloro, só no último ano; tudo perante essa indiferença generalizada que permite a Bashar al-Assad – ou qualquer outro aprendiz de ditador – pensar justificadamente que tudo lhe é permitido para se manter no poder, sobretudo tendo o apoio da Rússia. Só dois desses muitos ataques mereceram uma “punição” do Ocidente em forma de mísseis – o último foi na sexta-feira, bastante mais forte que o primeiro, mas cuidadosamente pensado e executado para não prejudicar ou atingir interesses russos (ou iranianos).

Há todo um espetáculo decorrente do imediatismo – e da fotogenia… – da guerra que deve ser desmontado por todos os que têm obrigações de não ser alarmistas. O mundo não está (muito) mais próximo da III guerra mundial depois dos mísseis desta semana; na verdade, os seus efeitos serão tão limitados que se torna difícil de evitar o pensamento que os ataques existiram como uma tentativa não demasiado convincente de demonstrar que era preciso reagir simbolicamente, mostrar que nem tudo pode ser permitido, dissuadir outros déspotas de tentarem usar armas químicas… sem arriscar nada. As dinâmicas do conflito, que dura há sete anos sem que ninguém consiga evitar a sensação de atoleiro, mantêm-se as mesmas; Al-Assad continua no poder, segurado firmemente por Putin; o Daesh não é afetado na sua capacidade operacional; a Turquia, a Arábia Saudita e o Irão, as três potências regionais por quem terá de passar a solução definitiva da Síria, continuam impávidas a retalhá-la – e, no caso do Irão, a perseguir a obtenção de ogivas nucleares.

A Síria nunca foi uma prioridade para os EUA ou a Europa, e isso retira a estes poder de influência sobre os conflitos irresolúveis entre o regime de Assad, os rebeldes, o Daesh ou os curdos. Não é qualquer bombardeamento que vai conseguir alinhar as diferentes fações (bem pelo contrário), pelo que no terreno nada de fundamental mudou. As bombas caíram por outro tipo de imperativos – morais, é certo, mas sobretudo políticos. Não é difícil encontrar vários ganhos internos para Trump, May e Macron – desde logo o aumento de popularidade associado a um “vencedor”, a aura de “comandante de guerra”, a farsa da inflexibilidade nos princípios. Trump distancia-se do regime de Putin, o mesmo que talvez lhe tenha comprado a presidência, e continua a dinamitar a ONU, tratada mais uma vez como mero pró-forma. Theresa May, cada vez mais contestada e em risco de ver o seu governo cair, silencia os críticos e desvia atenções do Brexit. Macron dá a impressão de liderar as vontades europeias – na verdade só põe a nu as hesitações da Europa nestes temas, dividida entre as opiniões díspares de 28 Estados.

A guerra entre países é, de qualquer forma, um conceito tão ultrapassado, tão século XX! Os mísseis também são um produto – muito lucrativo, por sinal – que tem de ser escoado de vez em quando, para que alguém possa vender mais. Os exércitos são profissionalizados, privatizados, constituídos por mercenários. Há rios de dinheiro a ganhar nos teatros de conflito deste mundo. Ao longe, os cães de guerra latem, excitados.