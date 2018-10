Na Rua da Grande Cidade: É demasiado tarde para salvar este casamento

Um idoso cavalheiro com um sotaque “very British” entra num restaurante; não é o início de alguma piada mas sim de um vídeo recente que anda a fazer furor nas redes sociais. Ao chegar a empregada de mesa, o homem pergunta-lhe em que consiste o “especial Brexit” que aparece no menu, e recebe uma resposta entusiástica: que é difícil de explicar mas é ótimo, que não vai arrepender-se da escolha, etc.

Depois de esperar horas de barriga vazia, o paciente gentleman pergunta pelo seu pedido e a empregada, desesperada, desata a chorar. Que o cozinheiro que inventou o “especial Brexit” fugiu, que a mulher que o substituiu não sabe o que quer e diz uma coisa diferente a cada interlocutor, que toda a gente na cozinha discute sobre como preparar o prato... Nessa altura o cliente diz-lhe calmamente “o Brexit está no menu, mas não existe e vocês não sabem sequer como fazê-lo... ok, nesse caso cancele o prato”. A empregada concorda aliviada, para logo em seguida acrescentar: “mas o senhor tem na mesma de pagar por ele!”

O vídeo foi criado pelo movimento People’s Vote, criado há poucos meses no Reino Unido para exigir que o acordo final sobre a saída do país da União Europeia seja participado, e votado, pelos cidadãos – em vez de estes terem de calar e aceitar o que quer que lhes seja posto em cima da mesa, por danoso que possa ser. A questão está em reconhecer que, à medida que o tempo passa, aumentam as probabilidades de que os cidadãos europeus – britânicos ou não britânicos – se vejam confrontados com um acordo de divórcio tipo “pegar ou largar”. Ou ainda pior: uma saída sem acordo, o chamado “Brexit duro”, que provocaria (pelo menos numa primeira fase) todo o tipo de danos económicos profundos. Há dois dias, no milésimo “Encontro com os cidadãos” da Comissão Europeia, o seu presidente – o luxemburguês Juncker – levantou a ponta do véu: aviões parados nos aeroportos, animais de estimação em quarentena, pessoas e mercadorias bloqueadas nas fronteiras. Os reguladores americanos estão ainda mais pessimistas e preparam-se para o caos nos mercados.

O relógio tic-taca a saída do RU para acontecer no dia 29 de março de 2019, ou seja, é praticamente já amanhã, ao mesmo tempo que situação atual é uma “total mess”. Os membros do partido no poder entretêm-se em lutas intestinas em que o objetivo passa por derrubar os adversários internos e para as quais o superior interesse do país na questão mais fraturante (e importante) das últimas décadas não passa de pretexto e arma de arremesso. O congresso dos Conservadores, a decorrer esta semana em Birmingham, é uma mescla de tragédia shakesperiana com reality show. Cada político que sobe ao púlpito tenta parecer mais ferrenho nacionalista e anti-europeu que o anterior, desde a primeira-ministra com o plano já rejeitado por todos até ao seu rival Boris Johnson e a sua ideia brilhante de rasgar um acordo europeu por ele próprio assinado há apenas oito meses, ao mesmo tempo abandonando à sua sorte a Irlanda do Norte (o que na prática equivale a um regresso à guerrilha civil entre católicos e protestantes). A palma de ouro, essa, vai direitinha para o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico; bem ao contrário de usar intelecto superior e hábil linguagem diplomática para procurar o melhor acordo deixando todos os lados contentes –, Jeremy Hunt comparou a saída da Europa a libertar-se da URSS, atraindo sobre si o ridículo e sendo gozado por aqueles com quem ainda terá de negociar. “Foi o Exército Vermelho que vos forçou a entrar? Quantos milhões exterminou Bruxelas? Gulag por um referendo pela independência? Pede desculpas, Hunt!”, tweetou um ex-ministro polaco.

A verdade inconveniente está à vista de todos e fornece um pano de fundo até para os discursos mais exaltados: o Brexit vai ser um desastre, para a Europa e sobretudo para o Reino Unido. Não era suposto acontecer; foi um voto orquestrado pela Cambridge Analytica, financiado por Putin, preocupado pela imigração ou contra a austeridade sem fim – talvez um pouco de tudo isto. Mesmo que nenhum votante tivesse mudado de ideias em relação ao “sim” ou “não” desde junho de 2016, a simples evolução demográfica do país já daria uma maioria à opção “Ficar” nos próximos meses (isto porque os mais velhos, que tendencialmente votaram por “Sair”, vão falecendo, enquanto que os menores de 18 anos, cuja esmagadora maioria é pró-europeísta mas não pôde votar no referendo, vão obtendo esse direito de voto). E isso seria sem mudanças de opinião... enquanto todos os estudos indicam que uma grande parte dos que votaram por “Sair” estão hoje arrependidos (um estudo recente colocou esta percentagem em 43%). Talvez porque o próprio Banco de Inglaterra calcule que a perda de crescimento económico do país nestes dois anos atingiu os 2,5%? Talvez porque os mesmos cálculos afirmem que, sem o voto pelo Brexit, a austeridade que cortou alguns orçamentos públicos (escolas, hospitais...) para metade já poderia, neste momento, finalmente terminar? Talvez porque o preço das casas, cuja inflação fez tantos britânicos terem a impressão de que estavam ricos, está a descer?

Pouco importa. É demasiado tarde para parar este comboio descontrolado. Espero muito enganar-me, mas o Reino Unido e a União Europeia separar-se-ão de forma caótica em breve. É já demasiado tarde para salvar este casamento sem amor.