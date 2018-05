Um jovem rapper irrompeu pela cena musical com um aclamado álbum cheio de histórias pessoais sobre família, religião, sexualidade ou ganância. O álbum chamava-se “College Dropout” e o rapper (afro-americano), Kanye West, saiu do anonimato; numa das canções mais importantes da obra, sobre o estatuto e a riqueza que sobem à cabeça quando alguém se torna famoso e bem-sucedido, Kanye canta o verso “o racismo continua vivo e nós só o escondemos”.

Na Rua da Grande Cidade: Da escravatura como opressão

Isto foi em 2004. Avanço rápido até 2018: Kanye West é agora uma das superestrelas do mundo pop, casado com uma socialite americana, sempre na ribalta. O antigo apoiante de Obama e Hillary inclina o seu discurso público pouco articulado para frases cada vez mais controversas, bombásticas, niilistas – e isso aproxima-o de Donald Trump, o homem que é presidente depois de uma campanha em que recebeu o apoio de David Duke do Ku Klux Klan. A partir do momento em que Trump venceu as eleições, Kanye West tem aumentado o tom das suas declarações de fidelidade ao ocupante da Casa Branca. Há apenas duas semanas o rapper escreveu no twitter: “As massas não conseguem obrigar-me a não adorar Trump. Somos ambos energia de dragão. Ele é meu irmão.” Seguiram-se várias fotos usando os bonés da campanha eleitoral, devidamente autografados.



Nesta estrela do showbiz, antigo democrata e referência da comunidade negra, Trump tem um improvável apoiante – mas talvez ajude saber que o rapper já declarou querer ser candidato presidencial em 2020. Além disso, é notório que o livro “As 48 leis do poder”, de Robert Greene, continua a servir de inspiração a ambos; a regra número 6, por exemplo, insta o aspirante ao poder a “chamar a atenção a qualquer custo”. “Usa a ostentação, sê visto!”, continua o livro. “Aquilo que não é visto é como se nunca tivesse existido”.



No fundo é uma recauchutagem da velha máxima “Falem mal de mim, mas falem!”. Mas é preciso saber usar a notoriedade, e Kanye, infantilmente, perdeu a cabeça. Há dias, num canal televisivo, atira, rindo-se da própria provocação perante o olhar chocado dos entrevistadores (também eles afro-americanos), que se “ouve muito falar de 400 anos de escravatura… mas 400 anos parece-me mais uma escolha”.

Uma escolha? A ideia, além de errada, é tão ultrajante que causaria celeuma e repulsa fosse quem fosse a proferi-la, mas vinda de um ícone da comunidade afro-americana à procura de protagonismo ela choca muito mais. A tempestade mediática que se seguiu focou-se na incredulidade – seria como se um israelita resolvesse culpar os judeus pelo Holocausto, ou uma mulher a culpar a jovem de Pamplona pela violação múltipla de que foi alvo. Refiro-me à prática execrável, mas ainda existente, de culpar as vítimas.

Nada de bom pode brotar de controvérsia tão rasteira – com uma possível exceção. O debate sobre a escravatura tem de nos interessar, a nós portugueses, porque os nossos antepassados tiveram papel pioneiro e de destaque nesse odioso tráfico transatlântico (sobretudo), e porque essa história está por contar, a aceitação por fazer e as desculpas por pedir.

Na época dos Descobrimentos, tão glorificada por sucessivos regimes portugueses, pelo menos um décimo dos habitantes da capital do Império seriam escravos. O mesmo vale para qualquer cidade desse mesmo império colonial e foi este país a inaugurar a vergonhosa era da exportação de escravos africanos em massa. Os nossos antepassados lucraram muito com isso, e não foi assim há tanto tempo. Após séculos, só chegado o governo dos Setembristas (Almeida Garrett, Sá da Bandeira) se iniciou a abolição da escravatura e o processo só terminou no ano de 1878; no século XX, ainda havia em Portugal muita gente que tinha nascido escrava. Ao longo de séculos, muitos sofreram e morreram às nossas mãos.



Não existe verdadeira tentativa de reconciliação da sociedade portuguesa com essa parte inegável do seu passado. Não há um museu, nem uma simbologia política vinda da Presidência. Mas todo esse silêncio é gritante e tem de acabar. Outros já estão a contar essa história por nós – o documentário do canal franco-alemão ARTE, “As rotas da escravatura”, dedica-nos todo um episódio. A série é forte, difícil, revoltante e aconselhável, sobretudo para quem acredita nos mitos do “bom e brando colonizador”; isso é tão mentira como pensar que alguém, alguma vez, foi escravo por opção.