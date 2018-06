O novo pais que acaba de nascer na Europa representa mais uma vitória do 'poder suave' da UE.

Editorial Mundo 4 min.

Na Rua da Grande Cidade: Adeus, Jugoslávia

Hugo GUEDES PINTO O novo pais que acaba de nascer na Europa representa mais uma vitória do 'poder suave' da UE.

Os lagos Prespa são uma região com História complicada de conflito e morte – ou não estivessem no coração dos Balcãs, a península europeia mais problemática por m2. O lago mais pequeno, quase inteiramente situado dentro das fronteiras da Grécia, foi palco privilegiado da guerra civil grega e ainda hoje é uma zona militarizada e despovoada (o que aliás permitiu a conservação de uma reserva de biosfera muito rica); já as águas do Grande Prespa estão divididas entre três nações com uma longa relação de amor-ódio: a Albânia, a Grécia e a Jugoslávia.

Claro que a Jugoslávia, país artificialmente criado depois da I guerra para federar diferentes povos eslavos saídos da órbita do império Austro-Húngaro, já não existe desde 1990, quando começaram as diferentes guerras fratricidas, ou desde 1991, quando a Eslovénia, a Croácia, a Bósnia e a Maced…. se declararam independentes, ou 2003, quando o restante território mudou para se tornar “Sérvia e Montenegro”. Mas parte da Jugoslávia foi resistindo muito para lá do normal, graças a um resquício perdido no nome de um país sem direito a nome – a “Antiga República Jugoslava da Macedónia”, ou FYROM para os amigos. Como a Grécia considera ter direitos históricos exclusivos sobre o nome “Macedónia”, uma região do país que provém do antigo reino de Filipe II e Alexandre, o Grande, vetou internacionalmente o uso desse nome pelo novo país com capital em Skopje. E assim a “Jugoslávia” foi mantendo os sinais de vida, resistindo, por 27 anos, até este domingo.

No domingo, os primeiros-ministros progressistas de ambas as repúblicas – a grega e a macedónia – atravessaram o grande lago Prespa em lancha para, lado a lado, cravar uma lança funda no coração da besta nacionalista que levanta a cabeça por toda a parte, assinando um tratado amigável para resolver o cansativo diferendo que impedia a República da Macedónia de, até mais do que utilizar este nome, ser plenamente aceite na comunidade internacional. Tal significava estar bloqueada de aceder à União Europeia (e o país é um dos mais pobres da Europa) e da NATO (a influência russa é cada vez mais importante ali). Embora o acordo inclua várias vertentes, a ideia-chave é que a Macedónia adicione um qualificativo geográfico ao seu nome: “do Norte”.

Tsipras, o primeiro-ministro grego que passou das fileiras da esquerda populista para governar de forma pragmática e por vezes quase conservadora, falou num “encontro com a História” e é disso mesmo que se trata. Numa imagem já por mil vezes usada, os Balcãs foram o barril de pólvora que fez explodir os horrores da(s) guerra(s) mundiais, onde ainda hoje a História é usada para alimentar todo o tipo de sentimentos sectários, nacionalistas e xenófobos (também esta, por coincidência, uma palavra de origem grega). “Estamos aqui para curar as feridas”, continuou o grego, enquanto o seu homólogo Zoran Zaev, o “Kennedy macedónio”, como é conhecido, afirmava que o seu povo “queria a paz”, exortando os críticos a “saírem do passado e olharem para o futuro”.

Um conhecido cartoon coloca dois países frente a frente; enquanto um glorifica “a nossa abençoada pátria, o nosso grande líder, os nossos heróicos descobridores”, o outro, referindo-se ao mesmo, lamenta “as ruínas da terrinha deles, o déspota malévolo deles, os bárbaros invasores que eles são”. Tudo depende do ponto de vista que nos é injetado na escola. O nacionalismo ensina a detestar pessoas e culturas que não conhecemos, e a ter a uma visão mítica – logo errada – do passado. É necessária uma grande coragem política (e mesmo física) para tentar avançar e resolver problemas tão encarniçados; mesmo que exista na questão uma certa aura de ridículo, há pouco aqui para rir. Ainda no mês passado, o presidente da câmara de Salónica, ancião de 75 anos que apoia o acordo assinado, foi selvaticamente agredido por uma multidão de apoiantes da Aurora Dourada (um partido neonazi) aos gritos de “traidor!”, perante o olhar embevecido da polícia; já esta semana, um jornal fez uma primeira página que mostrava o governo grego perante o pelotão de fuzilamento por “traição”. Do lado macedónio, também há opositores veementes ao novo nome – o próprio presidente do país, por exemplo. Nem é impossível imaginar um atentado mais sério contra um dos líderes envolvidos…

Para acabar numa nota de esperança, e porque ninguém vive de estátuas do grande Alexandre como a que existe no centro de Skopje (o nome oficial da estátua é “Homem a Cavalo”): o novo país que acaba de nascer na Europa representa mais uma vitória do “poder suave” da UE. E como no fundo este acordo significa progresso e paz, ele não será sabotado nem pelas ruas nem pelas elites. Bem-vinda, República da Macedónia do Norte.