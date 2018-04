Domingo, 9 de Abril do ano 30 d.C. Três mulheres deslocam-se a uma tumba comprada por José de Arimateia para tratar do cadáver fresco do líder de um movimento revolucionário, assassinado dois dias antes pela máquina repressiva do Império Romano. Ao chegarem, no entanto, encontram a enorme laje que tapava a tumba afastada para um lado, tornada inútil por não haver ali qualquer corpo.

Na Rua da Grande Cidade: A laje deslocada

Hugo Guedes Pinto Domingo, 9 de Abril do ano 30 d.C. Três mulheres deslocam-se a uma tumba comprada por José de Arimateia para tratar do cadáver fresco do líder de um movimento revolucionário, assassinado dois dias antes pela máquina repressiva do Império Romano. Ao chegarem, no entanto, encontram a enorme laje que tapava a tumba afastada para um lado, tornada inútil por não haver ali qualquer corpo.

A investigação histórica sobre o que terá acontecido há quase dois milénios em Jerusalém é um campo do conhecimento que desde sempre fascinou cientistas, académicos e público em geral, mesmo aqueles não crentes. E esta aplicação de métodos científicos à descoberta do “Jesus histórico” – ou seja, à sua vida enquanto ser humano, separadamente das questões relativas à fé e ao sobre-humano – é na realidade encorajada (e não combatida) pela hierarquia atual da igreja católica, que parte do princípio de que, sendo toda esta religião baseada sobre um homem, será sempre bom descobrir mais sobre quem ele foi.

Que sabemos então? É possível afirmar com grande grau de certeza, em primeiro lugar, que Jesus existiu, ou seja, que não é uma elaboradíssima ficção. Há várias fontes contemporâneas, várias delas não cristãs ou mesmo anticristãs (como o historiador romano Tácito), que o corroboram.

Há também um consenso alargado sobre dois outros pontos da sua vida – foi batizado no rio Jordão por João Baptista, outro líder religioso reformista, e a partir daí iniciou o seu ministério; e foi crucificado, a mando das autoridades romanas, procedimento habitual no Império para esmagar os desafios à autoridade de Roma (o próprio Baptista, cujo movimento arrastava inclusive mais seguidores que o de Jesus, já tinha sido executado um par de anos antes).

Além destes pontos, temos de basear-nos num reduzido número de fontes históricas (entre elas, naturalmente, a Bíblia) para imaginarmos o que aconteceu, com um ponto fulcral naquele domingo de Páscoa original (a data que inicia este texto é considerada a mais provável, também considerando que Jesus nasceu provavelmente entre os anos 6 e 4 a.C., ou seja antes dele mesmo).



Géza Vermes, talvez o maior erudito do nosso tempo sobre a figura do Jesus histórico, procurou hipóteses alternativas à divindade de Cristo que lhe conferiria poder sobre a morte e a vida (ou seja, ao Cristo da Fé) e elencou-as no seu livro “Ressurreição”: elas incluem a possibilidade de outrem, talvez os seus discípulos, terem levado o corpo; de a tumba com a laje removida não ser aquela onde o corpo se encontrava; que Jesus na cruz tenha caído em estado comatoso e tenha sido enterrado ainda vivo; ou que a ressurreição de Jesus seja espiritual e não em corpo (o que contraria a descrição dos vários testemunhos que afirmaram poder tocar o corpo ressuscitado do seu Messias).



Este corpo renascido será sempre de natureza celestial, imortal, poderoso, espiritual; como afirma o teólogo Peter Carnley, Lázaro necessitou que a sua laje fosse afastada para que pudesse sair… Cristo nunca precisaria de tal ajuda, já que está transformado e pode aparecer em qualquer lugar que deseje, a qualquer momento. A laje que aparece deslocada (também) é simbólica. A ressurreição de Jesus, com ou sem aspas, em corpo ou em espírito, real ou imaginada, é afinal o que distingue o humano do divino, aquilo que confirma o estatuto messiânico daquele ser sobredotado. Como escreveu o apóstolo Paulo – ele que, antes de convertido na estrada de Damasco, perseguia e torturava os cristãos –, “Se Cristo não ressuscitou, então são em vão as nossas prédicas, e também é vã a vossa fé”. Ou seja, a morte e a ressurreição são os eventos mais importantes em toda a teologia cristã.



Constituem também uma metáfora poderosíssima de recomeço, de renovação, de reinvenção, de renascimento, de fertilidade (novos seres, projetos ou ideias); nesse sentido foi a mensagem Urbi et Orbi deste domingo de Páscoa, em que Francisco apelou a que deixemos para trás aquilo que nos pesa, nos limita e nos aflige, ao invés disso abraçando o novo, a mudança, o diferente – e a alegria de viver. E essa é uma mensagem útil a todos nós, sejamos crentes em qualquer das religiões ou em nenhuma delas.