Uma menina de 20 meses que ficou com uma bala alojada no olho tornou-se o símbolo na Índia na luta contra as espingardas de ar comprimido que todos os anos matam, ferem e cegam os habitantes de Caxemira.

Na Índia, nem as crianças escapam às balas

Hiba Jan está sentada no colo da mãe. A menina de 20 meses sorri, como se nem se apercebesse que no interior do seu olho direito tem uma bala alojada. Já o pai, ao seu lado, não consegue evitar as lágrimas. No passado domingo, uma multidão de habitantes saiu às ruas de Caxemira – uma região disputada pela Índia e pelo Paquistão desde 1947 - para protestar a morte de seis alegados militantes e um civil num tiroteio feroz que também matou um soldado. A polícia utilizou gás lacrimogéneo e disparou com espingardas de ar comprimido para dispersar a multidão. Marsala, a mãe da menina de 20 meses, tentava fugir ao conflito com a filha quando foi apanhada de surpresa. “Assim que tentei abrir a porta de rede metálica para sair, um soldado do lado de fora disparou contra nós", contou Marsala à agência de notícias francesa AFP. "Instintivamente, cobri os olhos de Hiba com a minha mão, mas as balas atravessaram a rede e uma alojou-se no olho direito".

Hiba Jan com a mãe na cama de hospital, durante a hora de jantar Foto: AFP

Na sala de espera do hospital SMHS, em Srinagar, capital do estado de Jammu e Caxemira, a família aguarda pela consulta de um médico, na expectativa de que ele consiga salvar o olho de Hiba. Na sala, estão também outras vítimas de tiros com espingardas de ar comprimido. Em 2010, a Índia começou a implementar, na parte rebelde da Caxemira, o uso destas armas que expelam 600 balas a alta velocidade de cada vez que se prime o gatilho e cuja trajetória é difícil de controlar. Desde então, já morreram dezenas de pessoas e milhares ficaram mutiladas. Há mais de 70 anos que a Índia e o Paquistão têm um longo historial de incidentes por causa de Caxemira, cujo território ambos reclamam. Em 2017, pelo menos 206 alegados rebeldes, 78 membros das forças de segurança indianas e 57 civis morreram na Caxemira, tendo sido o ano mais violento da região na última década.

Hiba Jan, 20 meses Foto: AFP

A forma como as espingardas de ar comprimido são usadas na Caxemira violam os Princípios Básicos da ONU sobre o uso da força e de armas de fogo, que afirmam que as autoridades podem usar a força “apenas quando estritamente necessário e na medida necessária para o desempenho do seu dever”. De acordo com a Amnistia Internacional na Índia, os feridos têm enfrentado graves problemas de saúde física e mental, incluindo sintomas de trauma psicológico. Apesar de repetidas cirurgias, muitos não conseguem recuperar a visão. Os estudantes universitários que foram atingidos nos olhos afirmam continuar a ter dificuldades de aprendizagem e várias vítimas, que eram responsáveis pelo sustento da sua família, temem não poder voltar a trabalhar.

Shahid Ahmad, 16 anos AFP

“Em alguns casos, os feridos ainda têm as balas alojadas nos seus crânios, perto dos olhos. Os médicos têm medo de remover as balas, receando que isso afete a visão, para além de não terem a certeza de quais serão os efeitos a longo prazo”, afirma Zahoor Wani, ativista da Amnistia Internacional na Índia. “Infelizmente, o governo central recusou responder a pedidos de informação sobre as espingardas de ar comprimido. Não é claro se as espingardas foram devidamente testadas, se os seus efeitos e riscos foram avaliados ou se existe algum protocolo sobre como elas devem ser usadas. O governo de Jammu e Caxemira fez pouco para apoiar os feridos e incapacitados por esta arma”, conclui o ativista.

Fayaz Ahmad, 28 anos Foto: AFP

No ano passado, mais de 1.200 vítimas - homens, mulheres e crianças – juntaram-se para formar a associação “Pellet Victims Welfare Trust” (“Confiança e bem-estar das vítimas de balas”). Quase cem dos seus membros têm os olhos gravemente danificados ou estão completamente cegos. Mohammad Ashraf, o chefe da organização, é cego de um olho e tem 635 balas alojadas no seu corpo e crânio. “ Nós éramos como mortos vivos, sem emoção e sem um propósito, apenas um fardo para as nossas famílias”, conta Mohammad à AFP, confessando que alguns dos membros admitem ter pensamentos suicidas. Os advogados das vítimas afirmam que a maioria foi acusada pela polícia por arremesso de pedras, danos à propriedade pública, tentativa de assassinar os militares das forças do governo ou mesmo de entrar em guerra contra a Índia. Apesar de estarem cegos e feridos, muitos estão presos sob uma lei de detenção preventiva que permite a prisão entre três meses a três anos, sem acusação. "Nenhum caso chegou ao estágio de julgamento", disse o advogado de direitos humanos Arshid Andrabi.

Oyeeb Ahmad, 14 anos Foto: AFP

Em 2016, o ministro do Interior da Índia afirmou que as espingardas de ar comprimido são apenas utilizadas como último recurso, mas recusou-se a retirá-las para controlo das multidões. A Amnistia Internacional pediu ao governo indiano para proibir o uso destas armas, recorrendo a advogados e outros grupos de defesa dos direitos humanos, mas, até agora, a situação continua na mesma.

