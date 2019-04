As migrações são um dos temas da campanha para as eleições europeias, mas os números mostram que a percentagem de estrangeiros na UE está muito longe do fantasma brandido pelos partidos de extrema-direita.

Mundo 2 min.

Na Europa, só quatro por cento dos estrangeiros vêm de fora da UE

As migrações são um dos temas da campanha para as eleições europeias, mas os números mostram que a percentagem de estrangeiros na UE está muito longe do fantasma brandido pelos partidos de extrema-direita.

As migrações alimentam controvérsias e são o combustível dos partidos de extrema-direita. Mas dados divulgados hoje pela Agência France Presse mostram que o alegado "problema" está largamente inflacionado.

O total de estrangeiros a residir nos 28 Estados-membros correspondia a apenas cerca de 7,5% dos mais de 510 milhões de habitantes da UE em 1 de janeiro de 2017, segundo dados do Eurostat. Destes, apenas 4,2% tinham a nacionalidade de países-terceiros, isto é, de fora da UE, correspondendo a um total de 21,6 milhões de pessoas nos 28 Estados-membros. Cerca de 16,9 milhões tinham a nacionalidade de outro país da UE, que conta, recorde-se, mais de 510 milhões de habitantes.

Em números absolutos, a Alemanha é o país com mais estrangeiros (9,2 milhões), seguindo-se o Reino Unido (seis milhões), Itália (cinco) e França (4,6 milhões).

Já em números relativos, proporcionalmente à sua população, o Luxemburgo é, sem surpresa, o país com a maior percentagem de estrangeiros (48%), enquanto a Polónia e a Roménia são os que têm a menor taxa (0,6%).

Os países da UE podem acordar autorizações de residência a nacionais de países-terceiros, por razões de emprego, educação ou no caso de pedidos de asilo. Em 2017, foram emitidos 3,1 milhões de novas autorizações de residência, segundo dados do Eurostat, divulgados pela AFP. O maior número registou-se na Polónia (683 mil), Alemanha (535 mil), Reino Unido (517 mil) e França (250 mil).

Os ucranianos foram os nacionais de países-terceiros que obtiveram a maioria de títulos de residência (662 mil), à frente de sírios (223 mil) e chineses (193 mil).

A agência francesa também aponta que, depois de um afluxo sem precedentes de refugiados em 2015 - cerca de um milhão de pessoas, a maioria da Síria (56%), Afeganistão (24%) e Iraque (10%) -, as chegadas de migrantes têm vindo a cair a pique nos últimos quatro anos. Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), em 2017 o número de refugiados a chegar à Europa caiu 187 mil e no ano passado para 144 mil. Em 2019, a OIM contabiliza para já 18 mil chegadas em toda a UE, no período que vai de janeiro a meados de abril.

Os pedidos de asilo estão longe de conseguir obter uma resposta positiva, aponta a AFP. Em 2018, foram deferidos 333 mil pedidos, segundo o Eurostat, quarenta por cento menos que em 2017, ano em que as decisões positivas já tinham caído 25% em relação a 2016. Os países que acolheram o maior número de pessoas com direito a asilo foram a Alemanha (139.600), Itália (47.900) e França (41.400).