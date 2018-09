Muçulmanos xiitas do mundo inteiro celebram hoje a cerimónia religiosa da Ashura, onde se autoflagelam com facas e punhais, em memória da morte violenta do imã Hussein, neto do profeta Maomé.

Na Ashura, sangra-se para recordar a morte do imã Hussein

Todos os anos, muçulmanos xiitas autoflagelam-se com facas e punhais para celebrar a Ashura, uma cerimónia religiosa em memória do imã (que em árabe significa "guia espiritual" ou "condutor") Hussein, neto do profeta Maomé. Hussein morreu numa das batalhas mais sangrentas contra o exército de Yazid, no deserto perto da cidade iraquiana de Cabala, no ano de 680. Segundo o Alcorão, Hussein foi decapitado e o seu corpo mutilado.

19 Um grupo de muçulmanos xiitas autoflagela-se durante as cerimónias da Ashura, em Nabatia, no Líbano Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Um grupo de muçulmanos xiitas autoflagela-se durante as cerimónias da Ashura, em Nabatia, no Líbano Foto: AFP Nabatia, Líbano Foto: AFP Dois homens seguram um bebé enquanto lhe fazem um corte na cabeça Foto: AFP Uma criança sangra da cabeça, em Nabatia, Líbano Foto: AFP Um homem estanca a ferida de outro, em Najaf, no Iraque Foto: AFP Najaf, Iraque Foto: AFP Um homem segura um bebé durante um ritual Foto: AFP Um homem abre feridas nas cabeças dos fiéis com um punhal Foto: AFP Najaf, Iraque Foto: AFP Um homem limpa o sangue do rosto de um fiél Foto: AFP Najaf, Iraque Foto: AFP Mulheres vestem-se de negro para assinalar o martírio do imã Hussein Foto: AFP Uma mulher faz um curativo na ferida de uma criança Foto: AFP Najaf, Iraque Foto: AFP Najaf, Iraque Foto: AFP Milhares de fiéis celebram a Ashura em frente ao Santuário de Imam Hussein, em Carbala, no Iraque, onde o seu corpo foi enterrado Foto: AFP Carbala, Iraque Foto: AFP Rituais festivos em Carbala, no Iraque Foto: AFP Carbala, Iraque Foto: AFP

A Ashura realiza-se no décimo dia de Muharram, o primeiro mês do calendário muçulmano (dia da morte de Hussein) que, em 2018, corresponde a 20 de setembro. Dez dias antes, os fiéis começam o período de luto e reflexão, com rituais, procissões, cânticos e, para os mais extremistas e defensores da tradição, autoflagelação pública. Adultos e crianças castigam-se fisicamente abrindo feridas no corpo e chicotenado-se com correntes. Esta prática tem gerado controvérsia entre a própria comunidade xiita, que acusa o derrame de sangue de ser um acto "bárbaro" e "extremista". Há quem prefira, nesse dia festivo, doar sangue.



