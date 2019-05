A lei que proíbe o aborto em todas as situações - mesmo em caso de violação ou incesto - foi aprovada no dia 14 de maio, no Alabama, nos Estados Unidos. A única exceção é se a mãe correr risco de morte durante a gravidez.

"Não vamos voltar atrás". Mulheres protestam contra a condenação do aborto no Alabama

Centenas de manifestantes juntaram-se este domingo em gritos de protesto no Alabama, numa manifestação contra a proibição do aborto recentemente aprovada naquele estado norte-americano.

"Meu corpo, minha escolha!", gritaram os manifestantes numa marcha até ao Capitólio do Alabama, dias depois de ter sido aprovada uma lei que proíbe o aborto em todas as situações, exceto em caso de perigo de morte da mãe, tornando-a a mais restritiva nos EUA.

12 "Não vamos voltar atrás". lê-se no cartaz Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. "Não vamos voltar atrás". lê-se no cartaz Foto: AFP "Sinto que já temos muitas pessoas a viver na pobreza no Alabama, precisamos de mais educação. Educação reprodutiva, direitos reprodutivos, menos bebés que beneficiam de ajuda social e mais mulheres capazes de fazer a escolha certa para eles, para a sua família e para o seu corpo", disse Kristen McArthur, que escreveu "Minha escolha" na sua barriga Foto: AFP "A luta não acabou" Foto: AFP "Não é o teu corpo, não é a tua escolha" Foto: AFP "Ainda tenho de ouvir uma razão verdadeiramente científica para proibir o aborto, parece tudo ter como base uma doutrina religiosa", diz Katelyn Coelman ao lado do companheiro Foto: AFP Manifestantes saíram às ruas este domingo Foto: AFP Foto: AFP "Mantenham a vossa política fora do meu útero" Foto: AFP "Não vamos voltar atrás" Foto: AFP "Confiem nas mulheres" Foto: AFP "Parem com a guerra contra as mulheres" Foto: AFP Homem contra o aborto lê a bíblia aos manifestantes Foto: AFP

Na passada sexta-feira foi a vez de o Missouri aprovar uma lei para impedir o aborto após oito semanas de gravidez, mas que também a proíbe depois de o feto se desenvolver ao ponto de já poder sentir dor.

O Alabama e o Missouri juntaram-se a seis outros Estados que têm vindo a fazer um caminho no sentido de limitar seriamente o direito ao aborto, previsto na Constituição dos EUA: Arkansas, Kentucky, Mississipi, Dakota do Norte, Ohio e Georgia.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, declarou-se no domingo "profundamente pró-vida", mas admitiu ser favorável a exceções à proibição do aborto em caso de violação ou incesto.

Com Lusa