"Não use desodorizante". A peculiar campanha nos transportes em Berlim

São muitos os passageiros dos transportes públicos de Berlim que não usam a máscara corretamente deixando o nariz a descoberto. Esta é a campanha lançada na capital alemã para promover a correta utilização deste equipamento de proteção individual.

A BVG, empresa que gere os transportes públicos em Berlim, lançou uma campanha única para encorajar os utilizadores a deixarem de utilizar desodorizante com o fim de promover o uso correto de máscaras e prevenir novas infeções por coronavírus.



"Uma vez que muitas pessoas acreditam que podem usar as máscaras debaixo do nariz, estamos a ficar mais duros", escreveu o operador de transportes num anúncio no Twitter.

A utilização de máscaras em lojas e em autocarros, elétricos e metro na capital alemã é obrigatória sob a ameaça de pesadas multas. Apesar das medidas tomadas pelas autoridades, muitas pessoas apenas cobrem a boca e deixam o nariz exposto.

A empresa disse não ter outra escolha senão pedir às pessoas "para não usarem desodorizante" numa tentativa de fazer o mau cheiro do suor do corpo, especialmente no verão, servir como forma de os infratores mudarem os seus hábitos e colocarem corretamente as suas máscaras.

Até agora, a Alemanha comunicou mais de 197.600 casos de covid-19 e 9.024 mortes desde o início da pandemia.

