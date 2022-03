O município de Mariupol acredita, com base em testemunhos, que cerca de 300 pessoas morreram num ataque russo a um teatro na cidade há nove dias.

Guerra na Ucrânia

"Não queremos acreditar nesse horror". 300 mortos no ataque ao teatro em Mariupol

Redação O município de Mariupol acredita, com base em testemunhos, que cerca de 300 pessoas morreram num ataque russo a um teatro na cidade há nove dias.

"Infelizmente, começamos o dia com más notícias", escreveu a Câmara Municipal de Mariupol no Telegram, nesta sexta-feira.

"Há informações, baseadas em testemunhas oculares, de que cerca de 300 pessoas morreram no Teatro de Mariupol como resultado de um bombardeamento por um avião russo", lê-se na comunicação.

Por que é que Mariupol é tão importante para a Rússia? A queda de Mariupol seria, na mesma medida, uma grande vitória para a Rússia e um golpe duro para a Ucrânia. Explicamos porquê.

"Ainda não queremos acreditar neste horror. Continuamos a querer acreditar que conseguiram escapar. Mas as palavras daqueles que estavam dentro do edifício na altura deste ato terrorista dizem o contrário", afirma a Câmara.

O edifício estava a ser utilizado como um dos principais abrigos na cidade, mas foi atingido por um ataque aéreo russo a 16 de março. As estimativas do número de pessoas que se abrigaram no teatro variavam entre 800 e 1.300.

Na altura, o parlamento da Ucrânia indicou que no interior do teatro, que ficou reduzido a escombros, se tinham refugiado ali maioritariamente mulheres e crianças, e que se desconhecia se havia sobreviventes. Imagens aéreas antes do ataque mostravam a palavra russa para "crianças" pintada em letras grandes no chão, na frente e atrás do edifício do teatro.

Josep Borrell. Rússia está a cometer "crime de guerra em massa" em Mariupol Segundo o chefe da diplomacia europeia este "é o momento de repensar o futuro das capacidades da Europa para fazer face a desafios como a guerra". Os 27 países da UE voltam a reunir-se esta segunda-feira.

O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, considerou o bombardeamento como “outro horrível crime de guerra” cometido pela Rússia em Mariupol.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.