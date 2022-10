A vida da mulher revela um caminho de vida caótico marcado pela marginalização e violência.

"Não me aquece nem me arrefece": suspeita do homicídio de adolescente em Paris

Redação Segundo a polícia, a principal acusada do homicídio da menina francesa de 12 anos não demonstrou qualquer "empatia com a vítima". Nem mesmo quando lhe mostraram as fotografias do corpo de Lola. "Também eu fui violada e vi os meus pais morrerem à minha frente", acrescentou.

Dahbia B., argelina de 24 anos, é a mulher atualmente detida e suspeita de estar envolvida no homicídio de Lola, a estudante de 12 anos cujo corpo foi encontrado sem vida num baú em Paris. Segundo a AFP, a vida da mulher revela um caminho de vida caótico marcado pela marginalização e violência.

Dahbia B. foi acusada, na segunda-feira, de homicídio e violação com atos de tortura e barbárie contra um menor de 15 anos e ficou detida na prisão de Fresnes (Val-de-Marne).



Sobre o crime, a principal suspeita terá feito "declarações instáveis (...) oscilando entre o reconhecimento e a negação dos factos", disse a procuradora de Paris, Laure Beccuau.

Depois de detalhar a sequência dos acontecimentos que levaram à morte de Lola e a sua viagem com a caixa que continha o corpo da adolescente, Dahbia B. voltou atrás nas declarações feitas. Explicou que "contou um sonho e não a realidade", argumentando que "foi capaz de se defender contra um ataque com uma faca ao mesmo tempo que indicava que tinha lutado contra um fantasma", de acordo com um documento consultado pela AFP.

É "impossível para mim matar uma criança", disse.

Não mostrou, contudo, "empatia com a vítima", refere o documento do interrogatório. Nem mesmo quando lhe mostraram as fotografias do corpo de Lola, de apenas 12 anos. "Não me aquece nem me arrefece", disse. "Também eu fui violada e vi os meus pais morrerem à minha frente".

O documento da polícia também menciona a "inaudita facilidade com que o ato foi realizado", "um tal extremo" por "uma razão tão vã".

Dahbia B. foi acusada, na segunda-feira, de homicídio e violação com atos de tortura e barbárie contra um menor de 15 anos e ficou detida na prisão de Fresnes (Val-de-Marne).

Durante a audiência à porta fechada, na segunda-feira, a jovem estava calma. Foi levantada a hipótese de que sofre de perturbações mentais, mas uma avaliação inicial realizada enquanto estava sob custódia concluiu que não havia "perigo mental iminente" e foi declarada apta para ser interrogada pelos investigadores.

Também não é conhecida nenhuma passagem de Dahbia B. pelos hospitais psiquiátricos de Ile-de-France.

Durante a investigação, uma ou mais avaliações psiquiátricas serão realizadas para determinar se Dahbia B. sofre ou não de perturbações mentais e, em caso afirmativo, se o seu discernimento pode ter sido condicionado por esses problemas quando cometeu o crime.

"Esta ausência de responsabilidade criminal será levantada durante a investigação e é um procedimento habitual em matéria penal, não há razão para deduzir nada deste procedimento", advertiu o advogado da argelina, Alexandre Silva.

Vida marcada pela marginalização e violência

A irmã da suspeita testemunhou aos investigadores do caso sobre a vida caótica de Dahbia B. - que teria tido "dificuldades em adaptar-se" e que "acordou à noite no mês passado e fez declarações incoerentes", contou.



Nascida na Argélia em 1998, Dahbia B. chegou legalmente a França em 2016, com uma autorização de residência de estudante. Dois anos mais tarde, em 2018, terá sido vítima de violência doméstica.

A suspeita é "desconhecida da polícia, exceto que foi vítima, ao que parece, de violência", disse, na terça-feira, perante a Assembleia Nacional, o Ministro da Justiça, Eric Dupond-Moretti.

Dahbia B. tinha sido detida a 21 de agosto num aeroporto francês por não possuir uma autorização de residência e foi-lhe decretada a obrigação de abandonar o território francês. Como não tinha registo criminal, não foi colocada num centro de detenção administrativa, mas deixada em liberdade com um prazo de trinta dias para regressar à Argélia.

A jovem possui um certificado de formação profissional em restauração, de acordo com as suas declarações, não tinha alojamento, nem emprego, nem recursos na altura da sua detenção. Viveu com um conhecido no Val-de-Marne, e ocasionalmente ficava em casa da irmã mais velha, que vive no mesmo edifício da família de Lola, no 19º arrondissement de Paris.

(com AFP)





