As forças aliadas do exército russo informaram hoje que ainda não foi alcançado um acordo para evacuar a fábrica de produtos químicos Azot, na cidade de Severodonetsk, um bastião das forças ucranianas que defendem a cidade.

Guerra na Ucrânia

Não há acordo para evacuar fábrica de Azot em Severodonetsk

Lusa As forças aliadas do exército russo informaram hoje que ainda não foi alcançado um acordo para evacuar a fábrica de produtos químicos Azot, na cidade de Severodonetsk, um bastião das forças ucranianas que defendem a cidade.

"Ainda não há acordo sobre a abertura de um corredor humanitário de Azot para que civis e militares deponham as suas armas", disse Rodion Miroshnik, embaixador na Rússia da autoproclamada República Popular de Lugansk, aliada de Moscovo.

O embaixador acusou as forças ucranianas pelo atraso, porque "se recusam a garantir um cessar-fogo, sem o qual nenhuma evacuação é possível", de acordo com uma mensagem no seu canal Telegram, citado pela agência russa TASS.

A Ucrânia, por outro lado, garante que é a Rússia que está a impossibilitar a evacuação da fábrica, onde atualmente há "568 pessoas abrigadas, incluindo 38 crianças", detalhou o responsável pela Administração Regional de Lugansk, Serhiy Haidai.

"No mês passado, quando propusemos, essas pessoas recusaram-se a retirar. Uma saída da fábrica só é possível com um cessar-fogo total", disse Haidai, numa segunda mensagem no Telegram.

Na passada quinta-feira, as milícias de Lugansk conseguiram entrar na fábrica de produtos químicos, embora não tenham conseguido expulsar os soldados ucranianos.

A cidade de Severodonetsk é o último reduto das forças ucranianas em Lugansk e o cenário mais ativo de hostilidades nas últimas semanas.

As forças ucranianas isolaram-se nesta fábrica química numa manobra semelhante à realizada em Mariupol, onde o exército ucraniano se refugiou na siderurgia Azovstal, que acabou por cair, como toda a cidade, no poder de Moscovo.

