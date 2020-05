A Justiça Federal de São Paulo deu um prazo de 48 horas para que o Governo fornecesse os resultados. O Presidente recusou em março e voltou a recusar agora.

Não é não. Bolsonaro viola decisão judicial e esconde resultados dos exame à covid-19

Jair Bolsonaro continua a recusar-se a divulgar os resultados dos exames à covid-19 que realizou a 12 e a 17 de março. Logo na altura, o jornal Estado de São Paulo recorreu à justiça. O tribunal pronunciou-se esta segunda-feira e deu um prazo de 48 horas para que o Governo fornecesse os "laudos de todos os exames" feitos pelo Presidente à covid-19.

No despacho, a Justiça Federal de São Paulo determinou que "os fundamentos da República não podem ser negligenciados, em especial quanto aos deveres de informação e transparência".

Numa violação da decisão judicial, a equipa do Presidente do Brasil limitou-se a enviar um relatório médico que atesta que Bolsonaro nunca esteve infetado. De acordo com a Advocacia-Geral da União, que representa judicialmente o governo, o "referido exame deu não reagente (negativo)". A comunicação não tem, porém, qualquer exame médico que suporte a conclusão.

Na reação, Jair Bolsonaro diz-se "violentado" pela decisão judicial e voltou a alegar o sigilo médico.

O assunto está na ordem do dia, desde que um assessor do Presidente testou positivo para a infeção provocada pelo novo coronavírus depois de ter regressado de uma viagem aos EUA. Jair Bolsonaro liderava a comitiva e foi submetido ao exame depois da infeção do assessor ter sido divulgada.





