Veja o video de outro afro-americano que morreu em março, numa detenção policial nos EUA. "Salve-me!" pediu ele ao polícia dizendo que tinha uma doença cardíaca. Ia a caminho do hospital.

"Não consigo respirar!", disse também homem doente, antes de morrer às mãos da polícia

Já antes de George Floyd que morreu asfixiado pelo joelho de um polícia em Minneapolis, EUA, também outro afro-americano, Javier Ambler, de 40 anos, clamou “não consigo respirar”, várias vezes, enquanto polícias do Texas usavam de força para o algemar. Morreu instantes depois.



Desde ontem que anda a circular na internet um vídeo com a detenção fatal de Javier Ambler, uma afro-americano, do Texas, a 28 de março de 2019. Nas imagens ouve-se Javier a dizer aos polícias de Austin quando o detém: “tenho uma insuficiência cardíaca”, mas de nada lhe valeu.

Os polícias continuam a tentar algemá-lo com o afro-americano a dizer várias vezes “não consigo respirar”. Os agentes do Texas continuam a rodear o homem que estava no chão tentando colocar as algemas. "Salve-me!", pediu ele aflito, "não consigo respirar". Os polícias descarregaram o teaser nele.

Morte filmada

E Javer morreu ali mesmo. Os polícias tentaram reanimá-lo até a ambulância chegar. Foi ainda transportado para o hospital, onde o óbito foi declarado pouco depois. Tudo o que aconteceu naquela noite de 28 de março foi filmado por uma equipa de televisão do programa 'Live PD', embora a parte em que Javier Ambler desfalece e morre aconteceu com as câmaras desligadas.

A autópsia revelou que Javier Ambler faleceu da "insuficiência cardíaca aliada a doença cardiovascular hipertensiva combinada com uma restrição forçada".



Viagem para o hospital

Tudo começou quando os polícias na estrada viram uma viatura branca a passar a grande velocidade e, partiram de imediato, no seu encalço. Na fuga Javier Ambler foi embatendo em vários locais, até que o carro subiu um passeio e bateu numa árvore. Parou. Foi então que Javier Ambler com a polícia do lado de fora da viatura saiu a dizer que se sentia mal e estava a ter um ataque cardíaco.

Depois de ver o vídeo a ex-mulher de Ambler e os amigos garantem que ele, de facto, se devia estar a sentir mal. "Ele estava a caminho do hospital, nunca foi a alta velocidade. Isto é algo que sabemos desde o início, pela polícia, nunca foi uma perseguição a alta velocidade. Ele não podia parar pois estava em aflição”, disse à CBS de Austin a sua ex-mulher Bre Gamble. Ela e Ambler tiveram dois filhos, um de 15 anos e outro de 18 anos, a quem ele telefonava todos os dias, contou. “Eu estou ferida com o que vi, os meus filhos e a família e amigos também. Queremos justiça!”, pede a ex-mulher.

Teaser foi usado "quatro vezes"

A Procuradora do Condado de Travis, Margaret Moore, diz que a investigação do seu gabinete e da Unidade de Investigações Especiais do Departamento de Polícia de Austin sobre a morte de Ambler está a ser feita pelo Gabinete do Xerife do Condado de Williamson.

Só que, segundo Moore o Gabinete do Xerife não está a colaborar, mas a procuradora tem intenção de apurar toda a verdade até ao fim. Como realçou apesar de Javier Ambler alertar para a sua doença cardíaca, “os policias usaram quatro vezes o teaser nele antes da sua morte”. O caso de Javier Ambler ia ser presente a um Grande Júri em Abril, mas com a pandemia foi adiado para julho ou agosto.

O vídeo da morte de Javier Ambler, em Austin, e o igual modo aflitivo como também repetiu “não consigo respirar” tornou-se viral na internet depois da morte violenta de George Floyd e de todas as manifestações contra o racismo e violência policial que ecoam pelo planeta. Agora, o pedido de justiça estende-se também a Ambler.

