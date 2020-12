O alerta foi lançado pela Europol. Já há vacinas falsificadas à venda na net por 300 euros que podem representar um sério risco para a saúde.

Não compre vacinas anti-covid pela internet. São falsas e perigosas.

No dia em que a Europa começa a campanha de vacinação contra o vírus da pandemia, a Agência Europeia de Polícia (Europol) lança um sério alerta aos consumidores e autoridades governamentais contra a venda de vacinas falsificadas na internet, em mercados ilícitos cujos produtos podem ser perigosos.



Estas falsas vacinas representam uma séria ameaça à saúde, alerta a Europol explicando que “na pior das hipóteses pode ser tóxicas, pois são produzidas em laboratórios clandestinos”, e na “melhor da hipóteses ser apenas ineficazes”.

"Se alguém for vítima de tal fraude, pode evidentemente ter graves consequências para a saúde", advertiu hoje Catherine Bolle, diretora da Europol Bélgica. Este organismo já enviou aos Estados-Membros da UE um aviso sobre estas práticas.

Mesmo que se apresentem em sites de venda desconhecidos como vacinas das marcas agora distribuídas pela Europa, como a Pfizer/Biontech, a Europol avisa para que ninguém as adquira, pois não são legais e podem ser falsificadas. As verdadeiras vacinas estão a ser distribuídas pelos canais governamentais e legais dos países. E não se vendem pela internet.



Estão já a circular na dark net (de acesso restrito e para fins ilegais) sites com falsas vacinas anti-covid há venda, a cerca de 300 euros a dose.

Segundo avançou a Europol em comunicado, a Check Point Research (CPR) encontrou um fluxo de postagens na dark net de fontes que afirmam ter uma variedade de “vacinas contra o coronavírus” ou “remédios contra o coronavírus” à venda. Os produtos estavam à venda em anúncios como “Diga adeus à COVID19. Fosfato de cloroquina”, “Compre já. A vacina contra a covid-19 está já à venda”.

Produtos falsos no mercado legal

Quando a procura é grande excede a oferta as vacinas falsificadas podem mesmo ser introduzidas no mercado legal, como já acontece regularmente com produtos farmacêuticos falsificados, explica a Europol, num comunicado.

Grupos de crime organizados podem recorrer ao reabastecimento ilegal de frascos vazios das vacinas anti-covid. Por isso é importante que estes frascos e ampolas vazios sejam triturados ou incinerados para evitar o seu futuro uso por grupos de crime organizado que poderão tentar lucrar com a situação pandémica e com as campanhas de vacinação.

Assaltos a transportadoras

Também as vacinas verdadeiras por serem altamente valiosas nesta altura podem ser alvo de roubo, durante o abastecimento, transporte e armazenamento, sublinha a Europol. O mesmo aconteceu já com as máscaras de proteção no início da epidemia, em alguns países.

Desde ontem que as vacinas da Pfizer produzidas na fábrica da farmacêutica na Bélgica estão a ser transportadas para os países da União Europeia, sob rigorosas medidas de segurança. Segundo a imprensa belga, o transporte destes primeiros lotes tem sido acompanhado por agentes policiais e os próprios motoristas dos camiões não têm acesso ao local onde estão armazenadas e são colocadas nos transportes.

