"Vai-te lixar", Roger Waters responde à proposta do fundador do Facebook

A lenda do rock, antigo vocalista e baixista dos Pink Floyd, deu a conhecer a proposta de Mark Zuckerberg para comprar os direitos da icónica canção Another brick in the wall.

Roger Waters é não só um dos fundadores dos Pink Floyd mas também o compositor de uma das canções mais conhecidas do grupo britânico. "Another brick in the wall" é precisamente a música que Mark Zuckerberg queria usar para promover o Instagram.

O músico inglês tornou público na sexta-feira que o dono do Facebook propôs usar a canção em troca de "uma enorme quantidade de dinheiro". Com a carta com a proposta multimilionária, Zuckerberg pretendia os direitos da peça musical para a produção de um filme publicitário.

Num fórum de apoio ao fundador do Wikileaks, Julian Assange, preso em Londres, Roger Waters respondeu publicamente à proposta. "Vai-te lixar. Nem pensar!", afirmou.

O antigo vocalista e baixista dos Pink Floyd acrescentou que considera o fundador do Facebook "um dos cretinos mais poderosos do mundo". Recordando os primórdios da rede social, questionou como é que "este pequeno sacana" pontuava mulheres segundo a sua beleza. "Ela é bonita, vamos dar-lhe um 4, ela é feia, vamos dar-lhe um 1". "Como é que ele conseguiu ganhar poder em alguma coisa?".

A lenda do rock salientou que o objetivo da nova produção é "tornar o Facebook e o Instagram ainda maiores e mais poderosos do que já são" para que possam continuar a censurar toda a gente e "impedir que a história sobre Julian Assange chegue ao público em geral".

