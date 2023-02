Cerca de 40 líderes e mais uma centena de ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros estiveram este fim de semana na Alemanha.

Munique um ano depois: tudo mudou e a guerra mundial pode estalar

Telma MIGUEL Na Conferência de Segurança de Munique, a China anunciou que vai apresentar para a semana um plano de paz para a Ucrânia. Mas a NATO e os EUA olham para Pequim como a próxima grande ameaça à paz mundial.

Mandem armas e depressa, "precisamos de rapidez", foi a mensagem de Volodymir Zelensky, no grande ecrã do hotel Bayerischer Hof, em Munique. O presidente ucraniano abriu os trabalhos da Conferência de Segurança de Munique (CSM), remotamente, a partir de Kiev e trajando a sua habitual roupa militar.

Na reunião da CSM de 2022, dias antes da invasão da Rússia, apresentou-se em pessoa, então um peão de pouco peso que foi dizer aos líderes mundiais e aos 'falcões' da Defesa que o seu país estava prestes a ser invadido e a precisar de ajuda.

Um ano depois, a CSM tornou-se um fórum mais importante: discutiu-se até que ponto o mundo vai resistir à Rússia ou à China e evitar uma Terceira Guerra Mundial.

Cerca de 40 líderes e mais uma centena de ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros estiveram este fim de semana em Munique. De Bruxelas saiu para a capital da Baviera uma delegação de nove comissários europeus.

E durante os dias do evento, houve manifestações nas ruas a favor da Ucrânia, a favor da Rússia e pela paz.

A Conferência de Segurança de Munique realiza-se anualmente desde 1963 na capital bávara, e é onde se discutem temas de segurança, de defesa e de geopolítica. Foi criada durante a Guerra Fria, como um ponto de encontro dos políticos dos países da NATO para enfrentar a ameaça de Leste. Após a queda do Muro de Berlim, a CSM abriu-se também aos países que estavam para lá da Cortina de Ferro e, mais recentemente, começaram a ser convidados os estados da Ásia.

Os países são convidados pela direção da CSM e este ano não houve delegação nem da Rússia, nem do Irão. Em vez das entidades oficiais, foram convidados os dissidentes. Da Rússia, estiveram o campeão de xadrez Garry Kasparov, e o antigo oligarca que cumpriu pena de prisão, Mikhail Khodorkovsky, ambos conhecidos detratores de Putin. Do Irão foram convidados o opositor do regime Masih Alinejad e o filho do xá deposto em 1975, Reza Pahlevi.

Ucrânia, o aniversário da guerra sem fim à vista

Dar ou não mais armas à Ucrânia era a maior questão da CSM. Bem como o que isso representa para a segurança mundial. Joe Biden, que esta segunda-feira vai estar na Polónia, onde se encontrará com vários líderes da NATO, continua a dizer que dar aviões militares à Ucrânia significa entrar em terreno perigoso.

No sábado, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu no seu discurso para a indústria de armamento europeia "aumentar depressa a produção de armamento" para enviar para a Ucrânia. Depois de anos de desinvestimento no setor da defesa, quer a nível estatal quer a nível industrial, a Europa não consegue agora responder depressa aos pedidos de Zelensky de mais armas e munições.

A sensação de urgência dominou as conversas e os cálculos quando se percebe que a Rússia está a preparar-se para um novo fôlego da invasão e a Ucrânia está a ficar sem cartuchos. "Agora é o momento para acelerar realmente e aumentar a produção. Não podemos estar meses e anos à espera até sermos capazes de nos reabastecer, para podermos entregá-las à Ucrânia", disse von der Leyen.

A Alemanha que levou semanas a decidir entregar os seus tanques Leopard 2, está agora convencida a aumentar o seu esforço bélico. O chanceler Olaf Scholz prometeu que 2% do orçamento alemão será dedicado à defesa, o que é um compromisso dos países da NATO que Berlim nunca cumpriu. Mas esse orçamento poderá ser aumentado. O novo ministro da Defesa, Boris Pistorius, salientou que este valor será insuficiente para as necessidades de defesa europeia que o futuro apresenta.

Quanto à ideia que a Estónia apresentou recentemente, no Conselho Europeu - de que a Comissão fizesse compras de armas em conjunto para entregar à Ucrânia - esta foi apoiada por von der Leyen no sábado. Atualmente cada um dos países da União toma a decisão isoladamente de enviar ou não armamento para a Ucrânia.

O dragão asiático a odiar Washington e a namorar Bruxelas

Enquanto a Rússia foi oficialmente não convidada pela presidência da CSM, a China apresentou-se este ano como um bom candidato a próximo inimigo dos países da NATO. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken reuniu-se com o responsável dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi. E, segundo o que disse aos media, passou-lhe duas mensagens muito diretas.

A primeira é a de que os EUA "não vão tolerar violações do seu espaço aéreo", referindo-se à deteção e abate recente de balões chineses de espionagem. Segundo Blinken, o seu homólogo chinês não lhe pediu desculpa dos incidentes dos balões, dizendo antes que a administração Biden estava a ter "uma reação absurda e histérica".

A segunda mensagem americana refere-se à especulação de que Pequim planeia envolver-se diretamente na guerra, aliando-se à Rússia. Nas suas entrevistas à televisão, Blinken referiu que avisou que "haveria implicações e consequências sérias" se a China enviasse armas ou ajudasse o Kremlin a contornar as sanções impostas pelos países do ocidente. "Estamos muito preocupados que a China esteja a considerar enviar armamento letal à Rússia", disse Blinken.

Pelo contrário, no sábado, Wang Yi anunciou que tem "um plano para a paz" entre a Ucrânia e a Rússia, e que irá apresentá-lo na próxima semana. O projeto chinês foi, porém, recebido com muito ceticismo. Annalena Baerbock, a ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, salientou que espera que esse plano de paz não seja o de a Ucrânia parar de se defender, mas o de a Rússia parar a invasão da Ucrânia. Tirar a hipótese de a Ucrânia se defender seria uma violação da Carta das Nações Unidas, considerou Baerbock.

Ao mesmo tempo que as relações com os Estados Unidos se deterioram, a China cortejou visivelmente a União Europeia. "A essência das relações económicas e comerciais entre a China e a União Europeia é complementar e mutuamente benéfica. As duas partes devem manter a abertura e a cooperação", disse Wang Yi.

O representante da China em Munique disse ainda esperar que a UE e a China cooperem mais para "injetar estabilidade no mundo". Ao representante da diplomacia europeia, Josep Borrell, Wang Yi recordou que Pequim e Bruxelas "não são rivais, são parceiros".

O estreito de Taiwan, um novo foco de conflito

Mas enquanto o mundo é espectador do drama que se desenrola na Ucrânia e como isso pode arrastar os países da NATO para um conflito mundial, há outra zona do mundo onde o risco de isso se desencadear está a enervar os convidados do hotel Bayerischer Hof: o estreito de Taiwan.

"O que está a acontecer hoje na Europa pode acontecer na Ásia amanhã", lembrou o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg. Há pouco tempo, os serviços secretos norte-americanos divulgaram informação de que se estavam a preparar para que a China invadisse Taiwan em 2024 e que isso poderia arrastar o mundo para um grande conflito, uma vez que os EUA iriam responder à agressão.

Em relação a estas preocupações, Wang Ye repetiu o discurso de sempre: "Quero assegurar os presentes que Taiwan faz parte do território chinês". A paz na Europa só será possível "se a Rússia respeitar a soberania da Ucrânia", considerou Jens Stoltenberg. Irá a China respeitar a soberania de Taiwan?

