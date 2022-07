Norma lei europeia exige sistema inteligente de controlo nos automóveis.

Segurança rodoviária

Multas por excesso de velocidade com fim à vista?

Desde 6 de julho que os novos modelos de automóveis à venda são obrigados a estarem equipados com um sistema inteligente que avisa o condutor quando entra em excesso de velocidade, podendo mesmo desacelerar o veículo até aos limites permitidos.



A exigência do chamado “ Assistente de Velocidade Inteligente” (ISA - Intelligent Speed Assistance) nos novos modelos de veículos de passageiros e de mercadorias está implementada pela União Europeia com o objetivo de aumentar a segurança rodoviária e reduzir os acidentes.

Uma medida que torna mais difícil colocar o pé no acelerador e ser sujeito a multa por excesso de velocidade.

Por enquanto, o ISA ainda pode ser desligado pelo condutor, mas a intenção da Comissão Europeia é que num futuro breve tal seja proibido, obrigando os veículos a terem sempre ativados este sistema de controlo de velocidade. Tal permitirá reduzir as colisões nas estradas em 30 por cento e as mortes por acidentes rodoviários em 20 por cento, indica o Conselho de Segurança Rodoviária da Comissão Europeia.

Já existiam no mercado veículos equipados com o ISA, mas o sistema só é ativado se o condutor o desejar. A partir de agora o equipamento entra em ação sempre que o automóvel seja ligado. Em 2024, o sistema passa a ser obrigatório para todos os veículos novos, independentemente da sua data de homologação. Ou seja, mesmo que o modelo não seja recente, quando o automóvel sair da fábrica terá de ter este equipamento.

24 pessoas morreram nas estradas luxemburguesas em 2021 A maioria das vítimas perdeu a vida em acidentes em que houve excesso de velocidade ou condução sob o efeito do álcool.

Como funciona este sistema?

Através do GPS e de uma câmara que interpreta os sinais de trânsito do local da circulação do automóvel. O ISA identifica a velocidade máxima permitida, e ao mesmo tempo, calcula a velocidade exata em que o automóvel viaja. Se os limites de velocidade são ultrapassados é lança aviso imediato ao condutor. A tecnologia atual do sistema possui várias formas de aviso, sinais sonoros visuais e de vibração no pedal. A par com estes alertas o ISA ativa ainda uma redução automática da potência de propulsão do motor, independente da pressão do pé no acelerador.

Contudo, se o condutor está a completar uma ultrapassagem, o sistema permite, apenas durante esse momento, que a velocidade seja superior ao permitido.

