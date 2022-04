No vídeo, que foi filmado na quinta-feira, uma mulher que não se identifica diz que a comida e a água quase se esgotaram.

Mulheres e crianças imploram por ajuda em vídeo da cercada fábrica Azovstal

Mulheres e crianças que estão na fábrica de aço Azovstal cercada em Mariupol dizem que estão "a ficar sem forças" e precisam de ser urgentemente evacuadas para território controlado pela Ucrânia, de acordo com as filmagens que foram divulgadas da fábrica.

No vídeo, que foi filmado na quinta-feira, uma mulher que não se identifica diz que a comida e a água quase se esgotaram, com as pessoas "à beira da fome". Todas as provisões que trouxemos connosco estão a esgotar-se. Em breve não teremos sequer comida suficiente para as crianças. Estamos aqui e precisamos de ajuda. Estamos no epicentro dos acontecimentos e não podemos sair. O meu filho precisa de ser evacuado para uma zona pacífica e outros também. Imploramos por garantias de segurança para os nossos filhos".

