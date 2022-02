Uma mulher transgénero ganhou o caso perante o Tribunal de Recurso de Toulouse e foi reconhecida como mulher pelas autoridades de estado civil.

Mulher transgénero vence caso inédito em França e já pode ser considerada mãe

AFP É uma vitória sem precedentes em França. Uma mulher transgénero ganhou o caso perante o Tribunal de Recurso de Toulouse e foi reconhecida como mulher pelas autoridades de estado civil. Tendo concebido a filha antes da operação, a mulher pode agora ser identificada como mãe na certidão de nascimento.

"Isto é uma revolução, uma vitória total nesta batalha. Esta não é a única criança em causa, é uma decisão que abre um novo horizonte, que irá relaxar muitos pais e futuros pais", disse à AFP a advogada Clelia Richard, após a decisão ter sido anunciada, esta quarta-feira.



Desde 2014, Claire (nome fictício), agora com 52 anos, mulher no bilhete de identidade e pai biológico, enfrentava um vazio legal: não estava inscrita na certidão de nascimento da sua filha, uma vez que a autoridade de estado civil se tinha recusado a registá-la como mãe.

"O Tribunal de Recurso de Toulouse autoriza a menção na certidão de nascimento da criança do marido que se tornou mulher na qualidade de mãe", considerando "que duas filiações maternas poderiam ser estabelecidas neste caso", explicou o juiz.

Esta decisão põe fim a oito anos de procedimentos. Em 2018, o Tribunal de Recurso de Montpellier já tinha desbravado novos caminhos e decidido a favor da inclusão da noção de "pai biológico", uma medida que a família considerou insuficiente.

Além disso, em 2020, o Tribunal de Cassação submeteu o caso ao Tribunal de Recurso de Toulouse, decidindo que o termo "pai biológico" não era compatível com a lei francesa.

"A simplicidade da situação encontra finalmente uma ressonância na lei. Este é o elo de parentesco que deveria ter existido desde o início (...) Foi exatamente isto que pedimos ao Tribunal de Recurso de Toulouse que fizesse", concluiu Clelia Richard.

Claire foi reconhecida como mulher em 2011

Na medida em que a decisão repete as recomendações do procurador-geral, não há necessidade de recorrer ao Supremo Tribunal, de acordo com uma fonte judicial.

Claire, que foi reconhecida como mulher em 2011, tinha concebido um bebé com a sua mulher, o terceiro do casal, uma menina nascida em 2014.

Desde então, tem vindo a exigir que seja registada como a "mãe" nos registos do estado civil. Até à data, apenas a sua esposa aparece como mãe na certidão de nascimento da criança.

Na sua decisão, o Tribunal de Recurso de Toulouse recordou que "o marido de um casal heterossexual que já tinha dado à luz dois filhos mudou de sexo, mantendo o seu sistema reprodutivo masculino. Um novo filho nasceu para o casal, após a mudança do estatuto civil do marido para feminino".

"É do interesse da criança, corresponde à sua realidade social, ela teve duas mães desde que nasceu (...) É importante que a sua certidão de nascimento corresponda à sua realidade social", disse Nolwenn Jaffre, advogado do administrador ad hoc da filha de Claire e Marie (nomes fictícios).

Escolha do sexo dos pais já não depende da função de reprodução, diz MP

Para ser registada como mãe, o cartório tinha aconselhado Claire a passar por um procedimento de adoção, o que era inaceitável para ela, dado que tinha concebido a criança.

No final da audiência à porta fechada perante o Tribunal de Recurso em Toulouse, em dezembro último, Claire confidenciou que estava cansada de explicar em cada jurisdição o que era óbvio para ela. "Tenho sido a mãe desde que [a criança] nasceu. Fui a primeira a tomá-la nos meus braços, ela chama-me 'mamã'", contou.

"Claire nasceu uma mulher no corpo de um homem. Pede nada mais e nada menos que o reconhecimento do que ela é: uma mãe", argumentou o advogado.

O procurador público, Franck Rastoul, salientou que Claire "teve vários filhos em momentos diferentes da sua vida, dois quando era homem, um quando se tinha tornado mulher", argumentando que "a escolha do sexo dos pais já não depende da função de reprodução, mas do estado civil e da identidade de género".

Na decisão, o tribunal rejeitou o pedido do procurador público de uma menção à mudança de sexo de Claire na certidão de nascimento da filha. Considerou que isto iria "infringir desproporcionadamente os direitos à privacidade" da criança e da sua mãe.

