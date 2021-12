A vítima foi assassinada com várias facadas, principalmente na parte de trás do pescoço. O autor do crime fugiu, mas acabou por ser dedito pela polícia.

Violência doméstica

Mulher morre após ser esfaqueada pelo companheiro na Bélgica

Tiago RODRIGUES Uma mulher de 47 anos morreu após ser esfaqueada pelo companheiro, de 36, em Grivegnée, na província de Liège, Bélgica, no domingo à noite.

A vítima foi assassinada com várias facadas, principalmente na parte de trás do pescoço, por volta das 20h15, na Rue de Herve, em Grivegnée, revelou na segunda-feira o gabinete do procurador de Liège.



Violência doméstica. Portuguesas entre as maiores vítimas no Luxemburgo Os agressores portugueses são os segundos em maior número no Grão-Ducado. Um drama global no país, com números demasiado elevados, e que o Governo quer combater com novas medidas.

O autor do crime fugiu, mas acabou por ser dedito pela polícia.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.