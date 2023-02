Mulher morre a dar à luz entre os escombros do sismo mas bebé é salvo

As imagens do vídeo mostram um socorrista a levar o bebé "milagre" acabado de nascer, entre a devastação do sismo em Aleppo. A mãe não resistiu ao parto heroico.

Redação As imagens do vídeo mostram um socorrista a levar o bebé "milagre" acabado de nascer, entre a devastação do sismo em Aleppo. A mãe não resistiu ao parto heroico.

Uma mulher grávida acabou por dar à luz entre os escombros de um prédio que desmoronou na cidade de Aleppo, Síria, no intenso terramoto que abalou este país e a Turquia e causou mais de 5.000 mortes e mais de 30 mil feridos.

Um vídeo partilhado no Twitter mostra um dos elementos das equipas de resgate a carregar o recém-nascido nos braços e a correr, enquanto outro socorrista lhe atira um cobertor para envolver a criança recém-nascida. A situação gerou preocupação entre os vários socorristas com todos a falar ao mesmo tempo e a tentar ajudar.

Segundo os órgãos de comunicação locais citados pela imprensa internacional, a mulher entrou em trabalho de parto presa nos escombros tendo o bebé nascido e sido salvo. A mãe não resistiu e faleceu.

O terramoto de magnitude 7,8 na escala de Richter devastou parte da Turquia e da Síria na madrugada de segunda-feira. Terça-feira de manhã houve outro sismo de magnitude 5,8 na Turquia.

Equipas de resgate continuam a tentar salvar as vítimas entre os escombros, com os números de mortos e feridos a aumentar a cada último balanço. A OMS alertou que o número de mortes pode chegar aos 20 mil e que 23 milhões de pessoas, 1,4 milhões crianças podem ser afetadas pela devastação do terramoto.

