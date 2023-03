Homem quis matar ex-companheira no Dia da Mulher

O suspeito do ataque terá, segundo as autoridades francesas, pretendido matar a vítima no dia em que se assinala o Dia Internacional da Mulher.

O Ministério Público de Metz, em França, abriu uma investigação por tentativa de homicídio de uma mulher de 46 anos, ocorrida esta quarta-feira, na Place d'Armes, perto da catedral.

O suspeito, que será o antigo companheiro da vítima, terá, segundo as autoridades francesas, pretendido matá-la no dia em que se assinala o Dia Internacional da Mulher.

A vítima "recebeu quatro ou cinco facadas no abdómen", disse um membro dos serviços de emergência à AFP, afirmando que o autor do crime era o seu "ex-companheiro".

O suspeito, um homem de 47 anos de idade, foi detido, disse o Ministério Público de Metz, que abriu uma investigação por "tentativa de homicídio".

Segundo a Républicain Lorrain, a vítima foi "transportada em estado grave para o hospital Mercy pelos bombeiros".

"As notícias são encorajadoras, no que diz respeito ao prognóstico do seu estado de saúde, estamos tranquilos em relação ao desfecho do caso, que se chegou a temer poder ser fatal", disse à AFP o presidente da câmara da cidade, François Grosdidier, que é próximo da mãe da vítima.

O autarca aludiu ainda ao facto de o crime ter sido cometido na data que hoje se assinala por todo o mundo, lembrando que há ainda muito a fazer no combate à violência contra as mulheres.

"Uma tentativa de assassinato no centro da cidade é um acontecimento grave, uma tentativa de feminicídio é uma tragédia, e no Dia Internacional dos Direitos da Mulher é mais um lembrete de que a luta contra a violência contra as mulheres é uma batalha constante", sublinhou.

