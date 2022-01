É o terceiro feminicídio neste primeiro fim de semana do novo ano. No sábado, outras duas mulheres, de 27 e 56 anos, foram esfaqueadas até à morte pelos companheiros.

Violência doméstica

Mulher encontrada morta na mala do carro em Nice. É o terceiro feminicídio do novo ano em França

AFP Uma mulher foi encontrada morta na mala de um carro em Nice e o seu companheiro foi levado sob custódia, disse o Ministério Público de Nice este domingo, abrindo uma investigação por "homicídio voluntário".

O homem de 60 anos apresentou-se na esquadra de polícia de Nice por volta das 20 horas de sábado, contando que tinha tido uma discussão com a esposa ou ex-mulher, facto que ainda não está esclarecido nesta fase, e dizendo aos funcionários que não sabia em que estado se encontrava a vítima, revelou o Ministério Público à AFP.

Duas mulheres mortas pelos companheiros no primeiro dia do ano em França Dois homens suspeitos de matar as suas mulheres foram detidos no sábado em Meurthe-et-Moselle e Maine-et-Loire, em França.

O homem conduziu então a polícia a uma garagem onde um veículo do seu filho estava estacionado. A polícia descobriu então o corpo da vítima de 45 anos na mala do carro. O pai e o filho foram detidos.

As provas forenses preliminares sugerem que a causa de morte foi estrangulamento.

O filho, com 24 anos, é o mais velho dos três filhos do casal, sendo os outros dois de 21 e 17 anos.

A informação foi dada pelo presidente da Câmara de Nice no Twitter: "Devastado após a descoberta, em Nice, do corpo de uma mulher que foi alegadamente morta pelo ex-parceiro", escreveu Christian Estrosi.

"Quero denunciar o horror deste assassinato. Os meus pensamentos estão com as crianças, a família e os entes queridos da vítima, que era parte da nossa comunidade", acrescentou o autarca, apelando para que "a luta contra a violência doméstica se torne uma das principais causas para o ano 2022".

No sábado, outras duas mulheres, de 27 e 56 anos, foram esfaqueadas até à morte pelos companheiros, em Maine-et-Loire e Meurthe-et-Moselle. Os homens foram detidos. Estes dois assassinatos têm motivado a raiva dos grupos feministas.

"A violência contra as mulheres não termina com o novo ano. O que precisamos de compreender é que os feminicídios são apenas a ponta do icebergue e que existe uma enorme quantidade de violência psicológica e física que ocorre antes do facto de matarem uma mulher", disse Marylie Breuil, membro do coletivo #NousToutes, à rádio Franceinfo.

De acordo com um relatório do Ministério do Interior, 102 homens mataram as suas mulheres ou ex-companheiras em 2020. Em 2019, foram 146. O coletivo feminista contra a violência sexista e sexual #NousToutes contou 113 feminicídios em 2021.



