Mulher com bandeira de Espanha agredida durante protestos indepentistas da Catalunha

Uma militante do Vox, de 61 anos, foi agredida por homem que fez parte das listas duma coligação independentista catalã. Veja a agressão.

“Olé, Olé, estás a pisar solo espanhol” dizia Maria Grima, de 61 anos, apoiante do Vox e abanando a bandeira espanhola, dirigindo-se aos manifestantes independentistas na praça do mercado de Tarragona, na Catalunha. Um protesto que decorreu também em Barcelona contra a condenação dos principais líderes envolvidos na tentativa de independência de 2017.

Maria Grima continuou com a mesma ladainha e bailando com a bandeira até que, de repente, Joan Leandro Ventura lhe tira a bandeira e lhe dá uma cotovelada tão violenta que Maria Grima cai no chão.



Brutal agresión a una señora que exhibía una bandera de España en #Tarragona pic.twitter.com/cKXgJ7Qmi5 — Alerta Zeta (@AlertaZeta) October 14, 2019

A filha de Maria Grima declarou ao jornal espanhol El Mundo que foi à polícia apresentar queixa do agressor pelo que fez à sua mãe.

O nome do agressor foi confirmado por fontes policiais ao El Mundo, e segundo este jornal, Juan Leandro Ventura trabalha numa empresa no porto de Tarragona. Este catalão esteve em 2011, inscrito com o número 25, na lista da coligação de Solidaritat Catalana per la Independència, para as eleições municipais. Esta coligação foi patrocinada pelo ex-presidente do Futebol Clune de Barcelona, Joan Laporta.