Mulher belga que matou os cinco filhos foi eutanasiada

AFP

Uma mulher belga de 56 anos, condenada a prisão perpétua em 2008 por ter degolado os seus cinco filhos, foi eutanasiada na terça-feira, 16 anos após os assassinatos, a que se seguiu uma tentativa de suicídio.

A informação, avançada na quinta-feira pela jornal francófono belga Sudinfo, foi confirmado à AFP por Nicolas Cohen, advogado de Genevieve Lhermitte. A mulher tinha obtido uma libertação condicional em 2019 para ser internada num hospital psiquiátrico.

Na Bélgica, desde uma lei de 2002, o ato médico de eutanásia pode ser autorizado para pôr fim ao sofrimento psicológico, bem como físico, quando esta patologia é "constante, insuportável e intransponível".

O doente, menor ou adulto, consciente no momento do seu pedido, deve também ser capaz de o expressar "de forma refletida e repetida" e a sua situação médica deve ser considerada "sem esperança", de acordo com a lei.

"Foi este procedimento específico que a Sra. Lhermitte seguiu, com a obtenção dos vários pareceres médicos", declarou Cohen, confirmando que a eutanásia foi levada a cabo na terça-feira, 28 de fevereiro.

Data terá sido escolhida para "terminar o que começou"

Foi a 28 de fevereiro de 2007 que Geneviève Lhermitte, uma dona de casa sem antecedentes criminais, agrediu o filho e as quatro filhas, com idades compreendidas entre os três e os 14 anos, até ficarem num estado de inconsciência, degolando-os posteriormente.

O quíntuplo infanticídio ocorreu na casa da família em Nivelles, na Bélgica francófona (sul), na ausência do marido, o pai dos filhos, que tinha ido viajar.

A mulher tentou então suicidar-se, esfaqueando-se a ela própria.

Segundo uma psicóloga entrevistada na quinta-feira pelo canal televisivo RTL-TVI, Geneviève Lhermitte escolheu morrer a 28 de fevereiro, num "gesto simbólico para com os filhos".

"Talvez seja também para ela terminar o que começou, porque ela queria pôr fim à sua vida quando os matou", acrescentou Emilie Maroit.

Este crime, transposto para o grande ecrã pelo cineasta belga Joachim Lafosse ("A perdre la raison", 2012), chocou a Bélgica.

Psiquiatra processado por "inação" face a tragédia previsível

O julgamento, no final de 2008, também teve um grande impacto. Geneviève Lhermitte tentou argumentar, em vão, que estava mentalmente desequilibrada a fim de escapar à prisão. O processo deu origem a uma disputa de opiniões de peritos sobre a sua suposta falta de responsabilidade criminal.

Os doze jurados foram além das exigências (o procurador pediu uma pena de 30 anos) e consideraram que a acusada tinha agido consciente e premeditadamente e que não podia ser considerada inimputável.

Após a sua condenação a prisão perpétua, Lhermitte apresentou uma ação civil contra o seu antigo psiquiatra em 2010, reclamando até três milhões de euros de indemnização pela sua "inação" face a uma previsível tragédia.

Mas acabou por abandonar a batalha legal que durou uma década, sem ganhar.

No ano passado foram efetuados 2.966 procedimentos de eutanásia na Bélgica, um aumento de 9,85% em relação a 2021, de acordo com a comissão federal de monitorização e avaliação. O cancro continua a ser a principal razão invocada.

Mas em quase três dos quatro pedidos, o doente apresentou "vários tipos de sofrimento, tanto físico como psicológico", de acordo com a mesma fonte.

