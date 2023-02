Quando o homem tentou beijar à força a vítima, numa rua em Avignon, a mulher arrancou um pedaço de língua. Levou-a à esquadra e o agressor foi apanhado.

Mulher arranca língua a agressor sexual e entrega-a à polícia francesa

Redação

Na madrugada de domingo passado, uma residente, de 57 anos, passeava o seu cão numa rua em Saint-Jean, Avignon, França, quando começou a ser perseguida por um homem de 30 anos.

O agressor conseguiu imobilizá-la, beijando-a à força e tentando colocar a mão dentro da roupa da vítima. Foi então que a mulher, aquando do beijo forçado arrancou-lhe um pedaço de língua do seu agressor sexual. O homem fugiu, a vítima foi a casa colocar o seu cão e dirigiu-se à esquadra de Avignon juntamente com o seu filho para apresentar queixa, entregando o pedaço de língua arrancada ao agressor sexual, como conta a France Bleu e outros jornais franceses.

A polícia parte no encalço do agressor e encontra o homem ainda ensanguentado e sem um pedaço da língua perto do local da agressão.

O homem, que se encontrava em situação irregular em França, apresentou outra versão dos acontecimentos quando foi detido. Declarou ter sido a mulher a seduzi-lo e a tentar beijá-lo. A polícia não acreditou no agressor, deteve-o para ser apresentado a um juiz. Por sua vez, a prefeitura de Vaucluse depôs já uma obrigação do agressor deixar o território francês, noticia a France Bleu.

