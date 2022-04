Por muito que desejemos ardentemente o contrário, a Ucrânia, deixada a lutar sozinha, pode render-se e desaparecer.

Guerra na Ucrânia

Muito pouco, muito tarde

Hugo GUEDES PINTO Por muito que desejemos ardentemente o contrário, a Ucrânia, deixada a lutar sozinha, pode render-se e desaparecer.

Os líderes ocidentais reuniram-se para discutir as futuras garantias de segurança para a Ucrânia, depois de terminar a guerra. A ideia, além da ajuda à reconstrução do país, passa por fornecer missões de treino e armas a um reforçado exército ucraniano; ao mesmo tempo, estão previstas novas bases da NATO "de contenção", próximas das fronteiras da Rússia.

Tudo muito bem – não fosse por um pequeno pormenor: a guerra está a acontecer na Ucrânia actual e não na futura. E não sabemos qual será o aspecto de uma Ucrânia futura, nem mesmo sabemos se ela ainda existirá; pois pouco a pouco, lentamente, vai ganhando forma a possibilidade horrível de – digamo-lo em surdina – Putin sair vencedor.

O monstro vai esventrando o cadáver da nossa amiga enquanto nós, trancados na casa de banho, tentamos não fazer ruído.

O Ocidente – entenda-se a Europa, os EUA e os seus aliados – reagiram à invasão a uma só voz, numa demonstração (até surpreendente) de unidade. Mas essa começa a mostrar as primeiras fissuras, com alguns países (cof cof a Alemanha) a arrastar os pés no fornecimento de armas pesadas à Ucrânia. A opinião pública global, cansada de problemas, começa a mostrar os primeiros sinais de "normalização" da existência de uma guerra. Entretanto, o optimismo gerado pela forma como a Ucrânia defendeu Kiev também está a desaparecer, à medida que a Rússia começa a, de facto, esvaziar, destruir e controlar áreas no Leste e na costa do mar Negro.

Não queremos correr riscos e temos medo que ajudar o invadido lembre ao tresloucado invasor que nós existimos, mesmo ali ao lado. Parece aquela típica cena de filme de terror, em que o monstro vai esventrando o cadáver da nossa amiga enquanto nós, trancados na casa de banho, tentamos não fazer nenhum ruído para não chamar a atenção do assassino.

Mas qual é a estratégia de saída? O risco maior é precisamente que Putin continue impune os seus crimes, ameace o mundo com um ataque nuclear, e no fim ainda vença; não podemos pagar o preço do mundo que isso vai criar.

Um mundo em que o preço da comida suba para o dobro (já vai em 37%) e atire milhões e milhões de pessoas para a fome – enquanto muitos outros ainda conseguirão comer, mas deixarão de poder pagar educação, saúde ou roupas. Um mundo em que a recuperação económica global pós-pandemia é completamente arrasada pelos custos da guerra, como acaba de avisar o FMI.

Um mundo em que a ONU deixa de existir, afundada pela sua irrelevância, e o Tribunal Penal Internacional deixa de ser levado a sério, torpedeado pela sua impotência. Com eles, desaparecem também as últimas pretensões de uma ordem internacional básica; bem-vindos à lei da selva, amigos. Qualquer ditador à frente de um exército vai entender o sucesso de Putin como um semáforo verde para as suas próprias ambições de subjugar uma população vizinha. A começar pelo próprio Putin, cujos olhos raiados de sangue continuam a querer reconstruir o antigo império soviético – pela força das armas e pelos rios de dinheiro que financiam o populismo de extrema-direita no coração da UE, tentando destruí-la por dentro.

Este futuro sombrio não se evita com sanções de alcance limitado, nem com andar a empatar sobre a decisão de enviar para Kiev meia-dúzia de tanques velhos. Por muito que desejemos ardentemente o contrário, a Ucrânia, deixada a lutar sozinha, pode render-se e desaparecer. Se acham que o mundo já anda um lugar perigoso e difícil, agarrem-se bem; porque o que virá a seguir a isso será incomensuravelmente pior.

