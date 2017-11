A mudança de liderança de Angola, com a passagem de testemunho de José Eduardo dos Santos, que governou o país durante 38 anos, parece ser mais que uma evolução na continuidade. Apesar do poder de João Lourenço advir do parlamento, o anterior presidente acabou com as eleições diretas para presidente e é detentor do cargo número um da lista do partido mais votado. E apesar de José Eduardo dos Santos continuar a dirigir o MPLA, isso não coibiu o recém-nomeado presidente de fazer várias mudanças, algumas delas com um inegável simbolismo, como a demissão de Isabel dos Santos, filha do seu antecessor, da direção máxima da Sonangol, empresa pública de petróleos. Do mesmo modo, acabou com o contrato que dava a direção das televisões públicas de Angola às empresas de outros dois filhos de José Eduardo dos Santos. Pelo caminho, mudou a chefia das secretas e de parte das forças militares. João Lourenço já procedeu a mais de 70 exonerações em quase todas as esferas do Estado.

“Que João Lourenço, a poucos dias da sua investidura, tome essas medidas, é uma surpresa agradável; por outro lado, eram medidas inevitáveis que deveriam chegar em alguma altura: terem sido tão rápidas é que foi uma surpresa”, afirmou, ao semánário “Sol”, Marcolino Moco. O antigo primeiro-ministro angolano, voz crítica do rumo do MPLA em quase 20 anos e que desde o fim da campanha tem vindo a ensaiar uma inesperada aproximação ao partido, diz que são “medidas moralizadoras no plano político”, aspeto em que o ex-Presidente José Eduardo dos Santos “passou a estragar todo o seu grande currículo”.

Sobre estas mudanças em Angola, o Contacto falou com dois jornalistas com responsabilidades na imprensa angolana. Emídio Fernando, editor-executivo do jornal Gazeta de Angola, e António Rodrigues, que foi editor do extinto site de notícias Rede Angola, e durante algum tempo correspondente da Agência de Notícias Portuguesa Lusa, naquele país.

Para Emídio Fernando, há uma evidente mudança de estilo na liderança de João Lourenço, mas não se fica por aqui. “José Eduardo dos Santos (JES) impunha respeito, não intencional, muitas vezes, mas pelo hábito. Era temido por quase todos os setores da sociedade, inclusive pelos seus próprios ministros. João Lourenço quer imprimir um outro estilo. Mais solto, menos distante das pessoas. Nota-se, por exemplo, até no facto de dispensar o autêntico exército que acompanhava JES nas suas deslocações, ao ponto de parar o trânsito nas cidades. Outro exemplo foi o de mandar instaurar um inquérito à morte de uma criança à porta do hospital. Ora, isso, para a população, é uma tremenda novidade. Morrer à porta dos hospitais, ou nos corredores, é uma rotina angolana”.

Mais um aspecto indiciador de uma mudança são os primeiros passos para um até agora tímido combate à corrupção: “travou a nomeação de um secretário de Estado por suspeitas de corrupção. Não impediu qualquer investigação ao Ministério das Finanças que, ao que tudo indica, envolve o ministro. São sinais”, garante o editor-executivo do Nova Gazeta.

António Rodrigues é mais prudente na avaliação das alterações e dos perigos de estarmos sob o domínio da mera cosmética política. “Mudança há, quanto mais não seja há um presidente novo ao fim de 38 anos de presidente antigo. Se é ou não uma mudança? Os primeiros sinais apontam para que sim, mas como muita gente em Angola tem medo de pensar que isto pode ser apenas uma questão de cosmética, é preciso ver e esperar o que acontece de facto. Mas parece-me inegável que há aqui um presidente que está a tentar marcar território, assentar o seu poder e conseguir governar, tendo em conta que neste momento há uma espécie de poder bicéfalo em Angola, por que não há eleições presidenciais e o presidente é eleito nas listas do partido mais votado, e ele não é o líder do MPLA. Estatutariamente, João Lourenço continua a depender do presidente do partido, que é José Eduardo dos Santos”, avisa.

Segundo Emídio Fernando, há ainda a questão dos problemas estruturais do país, que não se esgotam nas mudanças de cadeiras: a dependência do petróleo e a incapacidade de dar um nível decente de vida aos angolanos. “Na economia, deve continuar a tentar resolver o maior desafio que Angola enfrenta, a diversificação da economia. A ‘ordem’ já tem uns anos, do tempo de JES, e obriga Angola a sair da dependência do petróleo. Os resultados é que têm sido muito ténues”, afirma.

Acerca de melhorar a vida real das pessoas, diz que o caminho é longo e pouco terá sido feito: “Se João Lourenço cumprir, como tem jurado que o fará, o programa do MPLA, obrigatoriamente tem de dar maior atenção às questões sociais. Nos últimos 20 anos, o poder em Angola mostrou apenas um profundo desprezo pelas questões sociais, pelos mais fracos, pelos trabalhadores, pela população que vive nas periferias das cidades. Mas há sinais preocupantes. Uma das medidas previstas é acabar, à força, com a economia informal. Vai atirar para a miséria, no sentido de não terem qualquer kwanza, milhares de jovens que sobrevivem graças ao que vendem na rua. Além de culturalmente ser difícil terminar com a chamada zunga. Não existem empregos nem ofertas de emprego que possam albergar esses jovens. Tirá-los da rua, acabar com o ganha-pão, pode significar um aumento da violência. E uma das grandes promessas do MPLA tem precisamente que ver com a segurança. Mas há outros ‘cancros’ bem piores, como os da educação e da saúde, e em que ele ainda não mexeu, senão na exoneração de diretores de hospitais”, relembra Emídio Fernando.

Paraa António Rodrigues, “há uma demonstração de força, da parte do presidente, tomando medidas que são populares, porque apesar do pai, a situação de privilégio da família não é do agrado da população. E é uma medida que é tomada nitidamente à revelia de José Eduardo dos Santos, que nos últimos dias apressou-se a fazer uma série de nomeações, colocando a sua filha à frente da Sonangol”. Por sua vez, o problema para o antigo editor da Rede Angola está em poder haver no MPLA um choque entre os partidários do novo presidente e do antigo. “Só o tempo pode mostrar se a mudança vai durar e ir para além das nomeações e se chegará a mudar a vida das pessoas na rua. Mas há muitos constrangimentos em termos financeiros para se recuperar o pouco poder de compra que a maioria dos angolanos tinha antes da crise do petróleo”, disse.

Nuno Ramos de Almeida