As bases do Movimento 5 Estrelas aprovam numa consulta através da internet o acordo mínimo assinado com o Partido Democrata que abre caminho a um novo governo de coligação.

Mundo 2 min.

Movimento 5 Estrelas abre caminho a novo governo em Itália

A internet decidiu e o Movimento 5 Estrelas (M5S) aprovou o acordo com o Partido Democrata (PD). Cerca de 115 mil pessoas foram chamadas para votar na plataforma on-line do partido e 79,3% optaram pelo sim ao entendimento. A decisão abre agora caminho a Giuseppe Conte para visitar o Presidente da República esta quarta-feira e apresentar a proposta de formar um segundo executivo.

Itália supera, assim, o último grande obstáculo à formação de um novo governo de coligação entre o PD e o M5S. Contudo, apenas cerca de 80 mil dos seus mais de 10 milhões de eleitores deram sinal verde a uma nova aliança para formar um segundo executivo menos de um mês depois de Matteo Salvini decidir abandonar o governo a meio de agosto.

Ainda assim, a votação foi a mais numerosa da história do partido e apresentada pelo M5S como um triunfo da democracia direta. No processo, a força política mais votada pelos italianos nas últimas eleições publicou na internet o esboço do acordo mínimo assinado com o PD. Um documento vago e muito impreciso que, no entanto, mostra, através dos seus 26 pontos, uma mudança substancial em questões como a problemática da imigração - o M5S está disponível para rever as leis assinadas por Salvini - a aproximação à União Europeia ou os impostos.

O documento elaborado à pressa durante a última semana de reuniões entre o PD e o M5S - quatro páginas em comparação às 58 do acordo do governo assinado com a Liga há 14 meses - é apenas a base de uma negociação que vai continuar logo que o primeiro-ministro Conte possa formar governo. As hostilidades contra a UE são deixadas para trás e já se fala de exigir apenas uma Europa mais solidária.

Do ponto de vista fiscal, desaparece a ideia de criar uma taxa fixa de IRS de 15%, que era a grande bandeira da Matteo Salvini. As duas partes concordam em diminuir a pressão fiscal mas sem chegar ao extremo proposto pelo líder da Liga. Além disso, “será adotada uma política económica abrangente, sem comprometer o equilíbrio das finanças públicas. Em particular, não há aumento do IVA, o apoio às famílias e às pessoas com deficiência será aumentado e serão implementadas políticas de emergência para habitação e recursos para escolas e universidades e investigação”. O acordo com o PD também abre caminho à introdução de um salário mínimo e, como já tinha sido acordado com a Liga, a luta contra a fuga aos impostos, um dos principais problemas da economia italiana, vai ter acesso a mais meios.

Um dos pontos mais delicados e que pode gerar mais fricção é a questão da imigração, cavalo de batalha do anterior executivo. O documento não aprofunda muito o tema mas abre a porta a reformar os polémicos decretos desenhados pelo anterior ministro da Administração Interna. Abranda, portanto, a perseguição às ONG que resgatam migrantes no Mediterrâneo, tal como tinha sido sugerido pelo Presidente da República quando aprovou o decreto com certa perplexidade. O texto considera ainda “indispensável promover uma resposta forte europeia ao problema da gestão dos fluxos migratórios com uma normativa que também toque no tema da integração”.

