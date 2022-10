A vítima foi dada como morta no local, de acordo com as autoridades francesas.

Crime

Moselle. Homem de 27 anos esfaqueado até à morte

Um homem de 27 anos de idade foi esfaqueado até à morte na sexta-feira à noite em Maizieres-Metz (Moselle) durante uma rixa, disseram este sábado a gendarmaria e o Ministério Público.

Uma fonte da gendarmaria disse que foram encontradas 26 facadas no corpo da vítima, que morreu no local.

"Foram registadas múltiplas facadas no peito e nas armas", disse Thomas Bernard, procurador-adjunto do Ministério Público de Metz.

"Um morador viu a vítima a ser esfaqueada e alertou os serviços de emergência", acrescentou.

Alegado perpetrador em fuga

A intervenção dos bombeiros, que chegaram ao local da altercação por volta da meia-noite, foi em vão.

A vítima, de nacionalidade francesa, era conhecida pela polícia, nomeadamente pelo tráfico de droga, segundo a gendarmaria.

O caso teve lugar num parque no limite de uma área residencial desta cidade de 11.000 habitantes, localizada a poucos quilómetros a norte de Metz.

O perpetrador, que não foi identificado, fugiu e é ativamente procurado.

Foi confiada uma investigação à secção de investigação de Metz por homicídio voluntário.

