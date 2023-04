O jovem tinha sido dado como desaparecido horas antes.

Moselle. Adolescente encontrado sem vida perto de lago

Um adolescente de 16 anos foi encontrado sem vida na terça-feira, por volta das 17h, perto de um lago em Loudrefing, no departamento francês da Moselle.

Segundo o jornal regional Le Républicain Lorrain, o corpo do rapaz, que tinha sido dado como desaparecido algumas horas antes, apresentava marcas de violência.

Dois suspeitos detidos

De acordo com a mesma fonte, os investigadores acreditam que a morte do adolescente pode ter decorrido de uma rixa, relacionada com o tráfico de droga, que acabou mal.

Esta quarta-feira, os jornais da região da Lorena avançaram que a polícia deteve dois suspeitos, de 22 e 34 anos. O primeiro conhecia a vítima e ia regularmente pescar com ela.

A operação policial após a descoberta do corpo mobilizou um helicóptero, cerca de vinte agentes, uma equipa canina e a brigada fluvial.

