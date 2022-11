Já antes do início da guerra, tinham sido atribuídas centenas de milhares de passaportes nas zonas separatistas do leste da Ucrânia.

Guerra na Ucrânia

Moscovo já distribuiu 80.000 passaportes russos desde anexação ilegal

A Rússia anunciou esta quinta-feira, ter distribuído passaportes russos a mais de 80.000 residentes de quatro zonas da Ucrânia que diz ter anexado ao seu território, anexações não reconhecidas pela comunidade internacional.

Anexação de regiões ucranianas. "Passam a ser nossos cidadãos para sempre" Putin está a reivindicar cerca de 15% da área terrestre da Ucrânia, que representa a maior anexação forçada na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

"Desde que as quatro regiões foram incorporadas na Federação Russa, e em conformidade com a lei, mais de 80.000 pessoas receberam passaportes enquanto cidadãos da Federação Russa", declarou o Ministério do Interior russo, citado pelas agências noticiosas locais.

Em setembro, a Rússia organizou "referendos", denunciados como "fraudulentos" pelos países ocidentais, destinados a anexar zonas ocupadas na Ucrânia: Donetsk e Lugansk (leste) e Zaporijia e Kherson (sul).

Rússia quer legitimar pretensões para zonas anexadas

Estas anexações, ratificadas por Moscovo no início de outubro, foram fortemente condenadas pela comunidade internacional e não são reconhecidas. Desde o anúncio destas anexações, as forças russas tiveram de ceder território ao exército ucraniano, retirando-se, por exemplo, da capital regional de Kherson.

Mesmo antes do início da ofensiva contra a Ucrânia em fevereiro, Moscovo já tinha distribuído centenas de milhares de passaportes russos nas zonas separatistas do leste da Ucrânia.

Rússia facilita acesso a nacionalidade a estrangeiros que se alistem Além disso, mulheres, pais e filhos de quem morre no cumprimento de serviço militar podem solicitar a nacionalidade.

Após o início do ataque à Ucrânia, o Kremlin também facilitou a obtenção da cidadania russa por parte dos ucranianos.

Os observadores acreditam que a Rússia está a utilizar esta estratégia para reforçar as suas pretensões para as áreas da Ucrânia que reivindica, afirmando que são habitadas por cidadãos russos recentemente naturalizados.

