Guerra na Ucrânia

Moscovo diz que as tropas ucranianas retiraram de Severodonetsk

Redação As forças russas têm o objectivo declarado de controlar a totalidade da grande bacia mineira de Donbass, que Moscovo apoiou as forças separatistas pró-russas que assumiram o controlo parcial em 2014.

Os militares russos disseram no sábado que as unidades militares ucranianas estavam a retirar-se da principal cidade ucraniana de Severodonetsk, que tem sido palco de ferozes combates entre as tropas de Kiev e Kremlin. "As unidades do exército ucraniano, tendo sofrido perdas críticas na luta por Severodonetsk (até 90% em várias unidades), estão a retirar-se para Lyssychansk", uma grande cidade próxima através do rio Donets, disse o ministério da defesa russo num comunicado. Mas não foi dada qualquer indicação do número de tropas ucranianas que se retirariam para Lyssychansk.

A AFP não foi capaz de verificar estas declarações a partir de uma fonte independente. "As autoridades ucranianas, tendo-se apercebido de que era impossível resistir mais e manter a zona industrial de Severodonetsk, ordenaram um grupo táctico misto para extrair tanques contendo nitrato e ácido nítrico na fábrica Azot", disse o exército russo.

O grupo que permaneceu no local incluiu "sobreviventes" da 79ª brigada de assalto aéreo e membros da defesa territorial ucraniana. Segundo Moscovo, o exército ucraniano quer explodir estes tanques químicos para contaminar a área e "atrasar" a ofensiva das tropas russas. As forças russas têm o objectivo declarado de controlar a totalidade da grande bacia mineira de Donbass, que Moscovo apoiou as forças separatistas pró-russas que assumiram o controlo parcial em 2014.

A cidade de Severodonetsk, juntamente com a cidade vizinha de Lyssychansk, a cerca de 80 km da capital administrativa regional ucraniana de Kramatorsk, é uma localidade chave para o conseguir. Antes da guerra, Severodonetsk tinha uma população de cerca de 100.000 habitantes.

