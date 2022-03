A provedora russa, Tatiana Moskalkova, salientou que o número de detidos é "muito maior".

Moscovo disponível para trocar mais de 500 prisioneiros de guerra

A Defensora do Povo [ombudsman] da Rússia explicou ao canal RT que Moscovo elaborou uma lista, com cartões escritos à mão pelos próprios prisioneiros, onde é confirmado que estes estão vivos.

"Até o momento, mais de 500 cartões foram preenchidos e entregues à Cruz Vermelha Internacional. São prisioneiros ucranianos (...), que estamos dispostos a trocar", salientou Tatiana Moskalkova, citada pela agência EFE.

A primeira troca que ocorreu entre os dois lados do conflito, desde o início da invasão russa da Ucrânia, envolveu a libertação de nove soldados russos por Kiev, em troca da libertação do autarca da cidade ucraniana de Militopol, Iván Fedorov.

A provedora russa explicou ainda que a última palavra sobre os prisioneiros ucranianos cabe ao Ministério da Defesa russo e que o número é "muito maior" do que os 500 detidos mencionados.

O Exército ucraniano reconheceu a morte de pelo menos 1.300 dos seus militares e estima as baixas entre o inimigo em vários milhares desde o início do conflito.

Do lado de Moscovo, foram reconhecidas 498 mortes entre as forças russas, além de 1.597 feridos, enquanto calcula que as baixas entre os ucranianos sejam de vários milhares de mortos e feridos.

