Um jovem de 20 anos foi morto a tiro domingo à noite, no seu carro na região de Bruxelas. O autor do disparo saiu de um automóvel Skoda com matrícula luxemburguesa. A polícia belga lançou um apelo com foto do veículo.

Caso de Polícia

Morte em Molenbeek. Policia belga procura veículo com matrícula do Luxemburgo

Redação Um jovem de 20 anos foi morto a tiro domingo à noite, no seu carro na região de Bruxelas. O autor do disparo saiu de um automóvel Skoda com matrícula luxemburguesa. A polícia belga lançou um apelo com foto do veículo.

A polícia de Bruxelas voltou esta quinta-feira a publicar um apelo nas suas redes sociais a quem tenha informações sobre um automóvel Skoda Scala branco com matrícula do Luxemburgo, para ajudar à investigação de um alegado crime ocorrido na localidade belga de Molenbeek, Saint-Jean, Bruxelas.



Um jovem de 20 anos foi morto a tiro quando se encontrava no seu carro no passado domingo à noite, pelas 20h30 na rua Dubois-Thorn, em Molenbeek. De acordo com a polícia belga o automóvel azul escuro Nissan com matrícula belga onde se encontrava este jovem estava parado, nesta rua, quando se aproximou dele um automóvel Skoda Scala branco, com matrícula luxemburguesa, e um passageiro saiu com uma arma na mão.

O passageiro entrou no veículo belga e disparou contra a vítima, o jovem de 20 anos, que morreu.

Os Skoda branco de onde saiu o suspeito do disparo e o Nissan azul onde se encontrava a vítima.

“O suspeito fugiu a pé na direção de Ossegemstraat e o Skoda Scala branco arrancou também na mesma direção”, explica o comunicado da polícia belga do apelo a testemunhas sobre este automóvel para encontrar os suspeitos do alegado crime.

Detido na Gare traficante que transportava 29 pastilhas de droga na boca Um traficante de droga foi detido, na tarde de quarta-feira, junto à estação ferroviária da Cidade do Luxemburgo. Transportava 29 pastilhas de droga na boca e tinha 770 euros em dinheiro.

Para auxiliar à investigação "a polícia procura testemunhas ou pessoas que tenham mais informações sobre estes factos ou que tenham visto o veículo SKODA Scala após os factos”, pede a polícia de Bruxelas, sublinhando que a “discrição é garantida”.

O Nissan azul escuro onde o jovem de 20 anos foi morto. Foto: Police fédérale

As informações podem ser dadas através do formulário no site da polícia (clique aqui) e pelo número de telefone 0032 2 554 44 88 se estiver fora da Bélgica.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.