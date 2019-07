Milhares de israelitas de origem etíope manifestam-se desde segunda-feira contra a morte de um jovem pelos disparos de um polícia, na noite de domingo, nos arredores de Haifa, cidade portuária. Os membros da comunidade etíope revolta-se contra violência policial num país em que se sentem judeus de segunda.

Morte de judeu africano às mãos da polícia gera protestos em Israel

Em 1991, mais de 14 mil judeus africanos foram evacuados de Adis Abeba, capital da Etiópia, para Israel, em apenas 36 horas, durante a operação Salomão, quando as forças rebeldes locais apertavam o cerco ao governo de Mengistu Haile Mariam. A aventura de mais de 2 mil quilómetros da tribo perdida dos falasha até à Terra Prometida esbarrou, então, na discriminação e acabou nos bairros marginais das cidades israelitas.

Milhares de israelitas de origem etíope manifestam-se desde segunda-feira contra a morte de um jovem pelos disparos de um polícia nos arredores de Haifa, cidade portuária, na noite de domingo. O agente que se encontrava no local afirmou que tentava apenas impedir uma rixa entre jovens e que disparou porque foi atacado mas testemunhas dos acontecimentos asseguraram à imprensa israelita que não viram qualquer agressão ao polícia que matou Salomón Teka, de 18 anos. Foi, entretanto, aberta uma investigação à atuação do agente que vai aguardar as conclusões do inquérito em prisão domiciliária.

Em janeiro, morreu também um jovem de 24 anos, Yehuda Biagda, alvejado pela polícia em Telavive. Este caso, faz reavivar as tensões na comunidade falasha composta, neste momento, já por muitos cidadãos nascidos em Israel. Um terço dos 150 mil judeus etíopes registados nasceu no Estado hebreu.

Dos distúrbios dos últimos dias, resultaram 135 detidos acusados de lançarem pedras e cocktails molotov à polícia de choque que optou por manter-se em segundo plano para evitar aquecer ainda mais os ânimos. Os manifestantes que ocuparam os acessos de Telavive e de outras cidades provocaram um dos maiores engarrafamentos de que há memória nas já congestionadas estradas israelitas.

Enquanto o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, ameaçava esta quarta-feira usar mão dura se não acabasse a violência, o presidente Reuven Rivlin apelou ao diálogo para restaurar a calma. A verdade é que na Terra Prometida as promessas nunca se concretizaram para os falashas que nunca se viram integrados numa sociedade que oscila entre o liberal ecossistema de empresas tecnológicas emergentes e o fanatismo das zonas ultra-ortodoxas. Quando os primeiros etíopes chegaram a Israel, a hierarquia hebraica exigiu-lhes uma conversão simbólica mediante um banho ritual. Foram os únicos imigrantes judeus que tiveram de ser purificados. Anos mais tarde, rebentou um novo escândalo ao descobrir-se que a Estrela de David Vermelha (equivalente à Cruz Vermelha) havia descartado as dádivas de sangue dos falashas alegando que podiam estar infetadas com HIV.

Um terço das famílias etíopes vivem debaixo do limiar da pobreza enquanto que no conjunto da população este índice só afeta 15%. Os judeus africanos vivem agrupados em zonas desfavorecidas como o sul de Telavive apesar de ser a comunidade que mais se alista no exército, onde muitos entendem poder empreender uma carreira profissional sem os obstáculos da vida civil. Segregados na sua chegada ao país em acampamentos e condenados aos piores empregos, os falashas voltaram esta semana a revoltar-se contra a discriminação.

