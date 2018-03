Robert Fico anuncia decisão, mas quer que o presidente nomeie sucessor do seu partido. Jan Kuciak, o jornalista assassinado, investigava ligações perigosas entre políticos e o submundo da criminalidade.

Morte de jornalista leva primeiro-ministro eslovaco à demissão

O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, apresentou a sua demissão na sequência da pressão dos parceiros de coligação e da opinião pública, através de manifestações muito participadas, por causa do assassínio do jornalista Jan Kuciak e da sua companheira, numa altura em que este investigava ligações perigosas entre políticos e o crime organizado, incluindo a mafia italiana.



Depois da demissão, na passada segunda-feira, do ministro do Interior, Robert Kalinak, agora foi a vez de Fico que, no entanto, apresentou como condição para a sua saída que o presidente eslovaco, Andrej Kiska, nomeie um sucessor do partido de Fico com o intuito de que seja respeitado o resultado das eleições legislativas de há dois anos e não haja ato eleitoral antecipado.



Milhares de pessoas manifestaram-se em Bratislava em protesto contra a morte do jornalista. Sete suspeitos italianos foram detidos no início do mês, mas colocados em liberdade dois dias depois por falta de elementos que suportassem uma acusação formal.











