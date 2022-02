A polémica estalou nas redes sociais com as reações à morte do jovem de 25 anos, depois de ter trabalhado durante toda a semana de férias do Ano Novo.

Morte de empregado exausto reacende debate sobre horas de trabalho na China

A polémica estalou nas redes sociais com as reações à morte do jovem de 25 anos devido a uma hemorragia cerebral, depois de ter trabalhado como moderador de conteúdos para o site de vídeo Bilibili durante toda a semana de férias que marcou o Ano Novo Lunar.



Na terça-feira à noite, a Bilibili confirmou, em comunicado, a morte do empregado e pediu desculpa à família. "A morte deste excelente trabalhador é uma enorme perda para a empresa, mas também um aviso para nós", podia ler-se.

"Devemos fazer melhorias ativas para monitorizar a saúde dos nossos empregados e evitar que tragédias semelhantes voltem a acontecer", acrescentou a empresa.

O tema volta a ser discutido após vários casos de morte súbita de jovens trabalhadores em empresas de tecnologia nos últimos anos, que desencadearam um debate sobre a cultura "996" - pessoas que trabalham seis dias por semana das 9h às 21h - defendida por patrões como o fundador da Alibaba, Jack Ma.

Depois de um blogger ter relatado a morte do jovem, citando colegas de trabalho anónimos que disseram ter sido forçado a fazer horas extraordinárias, a história tornou-se viral na segunda-feira no Weibo, o site chinês de redes sociais equivalente ao Twitter, que está bloqueado na China.

Uma pessoa que afirma ser irmã do jovem escreveu uma longa mensagem no Weibo na segunda-feira a agradecer ao blogger, afirmando que a Bilibili tinha tentado censurar internamente informações sobre a morte do empregado.

"É assim tão difícil pedir desculpas sinceras? A vida do meu irmão não importa?", escreveu a mulher numa publicação com mais de 870 mil reações.

Outros utilizadores do Weibo que afirmam ser empregados de Bilibili acusaram a empresa de forçar os moderadores de conteúdo a trabalhar 12 horas seguidas durante as férias de Ano Novo.

Segundo a Bilibili, o empregado morreu na sexta-feira à noite devido a uma hemorragia cerebral após ter procurado cuidados médicos e não se ter apresentado ao trabalho nessa tarde.

A empresa negou as acusações de horas extraordinárias, dizendo que o empregado foi designado para trabalhar oito horas por dia, com dois dias de folga após cinco dias de trabalho, como parte da rotação do pessoal durante as férias do Ano Novo Lunar.

Várias empresas tecnológicas chinesas comprometeram-se a reduzir as horas de trabalho após reclamações e protestos por parte dos empregados.

As autoridades de Pequim têm vindo a pressionar no sentido de melhores condições de trabalho para os trabalhadores precários dos gigantes da Internet desde o ano passado, como parte de um esforço para regular o setor.

