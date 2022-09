"A rainha morreu. Viva o rei" é mesmo o que acontece de acordo com um protocolo especial que tem programado ao pormenor a sucessão e as primeiras obrigações do novo monarca decididas em colaboração com a Rainha.

Morte da Rainha. Príncipe Carlos torna-se rei esta quinta-feira

Paula SANTOS FERREIRA "A rainha morreu. Viva o rei" é mesmo o que acontece de acordo com um protocolo especial que tem programado ao pormenor a sucessão e as primeiras obrigações do novo monarca decididas em colaboração com a Rainha.

A Rainha Isabel II, de 96 anos, faleceu esta quinta-feira, ao final da tarde, com a família real a ter viajado hoje para se juntar à monarca no Castelo de Balmoral, na Escócia.

A sua morte faz acionar o Protocolo “London Bridge”, que estipula rigorosamente todos os pormenores sobre o anúncio do falecimento e a sucessão do seu herdeiro. Este protocolo que usa nomes de código foi criado em 1960 e é atualizado todos os anos em concordância com a monarca Isabel II há 70 anos no trono.



Isabel II foi a monarca durante mais tempo no trono britânico e o príncipe Carlos, de 73 anos, o herdeiro das monarquias europeias que há mais anos aguarda para ser proclamado rei.

Estipula o protocolo "London Bridge", o plano secreto criado em 1960 e atualizado anualmente que no dia do falecimento da monarca britânica, o seu filho primogénito é proclamado rei do Reino Unido e de mais 15 estados independentes, os chamados Reinos das Comunidades das Nações, além de chefe da Commonwealth, que reúne 38 países.

No dia seguinte, ou seja, sexta-feira, Carlos fará o seu primeiro discurso oficial como rei e o Governo lhe jurará lealdade. Assumirá de imediato as funções de monarca embora a cerimónia de coroação só deva decorrer cerca de três meses mais tarde. De seguida, o Rei Carlos irá viajar por Inglaterra, Escócia e País de Gales.

O funeral

O anúncio da morte da monarca está igualmente todo estipulado. Logo após a morte o seu secretário particular informou a primeira-ministra Liz Truss, recém-empossada pela rainha, a 6 de setembro. “A ponte de Londres caiu” foi a frase de código, deste Dia D, dita à chefe de governo. Depois foram avisados de imediato os 15 governos dos países em a monarca britânica era chefe de estado e igualmente os Commonwealth. A agência Associated Press foi informada e a BBC comunicou a morte oficialmente.

O funeral da rainha só acontecerá 10 dias após a sua morte, período de luto estipulado, com as cerimónias a decorrer na Abadia de Westminster e será um dos momentos mais marcantes do Reino Unido devido à importância, popularidade e longo reinado de Isabel II, que subiu ao trono aos 25 anos, após a morte do seu pai em 1952.

Com a subida ao trono de Carlos, o seu primogénito William passará a ser o herdeiro, o primeiro na linha do trono.

Em junho deste ano, o país celebrou o Jubileu de Platina da monarca, os seus 70 anos de reinado com vários dias de celebrações nacionais. Este jubileu sucedeu ao jubileu de prata em 1977, dos 25 anos de reinado, e ao de ouro 2002, celebrações dos 50 anos.

