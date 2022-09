O secretário-geral da ONU foi uma das várias figuras públicas que, em todo o mundo, prestaram homenagem à monarca.

Morte da Rainha. Guterres destaca "dedicação longa e inabalável" ao povo

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, disse esta quinta-feira estar "profundamente triste" com a morte da rainha Isabel II, prestando uma homenagem à sua "dedicação longa e inabalável" em servir o seu povo.

"Estou profundamente triste com o falecimento de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II [Isabel II], Rainha do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Estendo as minhas sinceras condolências à sua família enlutada, ao Governo e ao seu povo e à Comunidade das Nações mais ampla", disse Guterres em comunicado.

Com o reinado mais longo do Reino Unido, a rainha "era amplamente admirada pela sua graça, dignidade e dedicação em todo o mundo", disse Guterres.

Uma "presença tranquilizadora" durante décadas

O secretário-geral das Nações Unidas considerou que Isabel II foi uma "presença tranquilizadora" ao longo de décadas de "mudanças radicais, incluindo a descolonização da África e da Ásia e a evolução da 'Commonwealth'".

Em comunicado, o ex-primeiro-ministro português recordou ainda as duas visitas que a rainha fez à sede da ONU em Nova Iorque, declarando que a monarca "era uma boa amiga das Nações Unidas".

"Ela estava profundamente comprometida com muitas causas beneficentes e ambientais e falou de forma comovente aos delegados nas negociações climáticas da COP26 - cimeira mundial do clima - em Glasgow", observou António Guterres.

"Gostaria de prestar homenagem à rainha Elizabeth II pela sua dedicação longa e inabalável em servir o seu povo. O mundo vai lembrar-se por muito tempo da sua devoção e liderança", conclui o secretário-geral da ONU.

Também o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, lamentou a morte da rainha Isabel II, destacando que ao longo de mais de 70 anos a monarca exemplificou uma “liderança altruísta e de serviço público”.

“As minhas mais profundas condolências à Família Real, aos nossos aliados da NATO, Reino Unido e Canadá, e ao povo da Commonwealth”, referiu Jens Stoltenberg, numa nota na rede social Twitter.

