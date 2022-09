É oficial. O Palácio de Buckingham já trata Carlos como rei e Camila como rainha consorte. O filho mais velho da rainha Isabel II deixa uma homenagem à mãe.

"Minha mãe muito amada". Carlos III faz primeira declaração como rei

"A rainha faleceu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte ficarão em Balmoral esta noite e regressam a Londres amanhã". O anúncio é feito na página oficial do Palácio de Buckingham onde como previsto, com com a morte da Rainha Isabel II, aos 96 anos, e rodeada pela família, o seu herdeiro lhe sucedeu de imediato no trono.

E a primeira mensagem do novo monarca Carlos III foi de homenagem à mãe. "A morte da minha querida mãe, sua majestade, a rainha, é um momento de profunda tristeza para mim e para a minha família", declara o novo monarca numa declaração divulgada nas redes sociais da Casa Real.

"Lamentamos profundamente o falecimento de uma soberana querida e uma muito amada mãe. Sei que a sua perda será profundamente sentida por todo o país, nos Reinos e na Commonwealth e por inúmeras pessoas à volta do mundo", escreve o rei Carlos III. E acrescenta: "Durante este período de luto e mudança eu e a minha família teremos o conforto e o apoio de sabermos todo o respeito e profundo afeto que a rainha sempre teve de toda a gente".

Morte da Rainha. Príncipe Carlos torna-se rei esta quinta-feira "A rainha morreu. Viva o rei" é mesmo o que acontece de acordo com um protocolo especial que tem programado ao pormenor a sucessão e as primeiras obrigações do novo monarca decididas em colaboração com a Rainha.

Clarence House anunciou já que o primogénito da rainha Isabel II adotará o título de Rei Carlos III.

O funeral da rainha decorrerá daqui a 10 dias. A monarca faleceu esta tarde de quinta-feira aos 96 anos junto de toda a sua família, filhos e netos que durante o dia de hoje chegaram ao Castelo de Balmoral, na Escócia, onde a monarca passou as últimas semanas já com a saúde fragilizada.

