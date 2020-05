Mais de meio milhão de ciganos foi exterminado em campos nazis durante a Segunda Guerra Mundial.

Mundo 3 min.

Morreu Raymond Gurême, um dos últimos ciganos sobreviventes do holocausto nazi

Bruno Amaral de Carvalho Mais de meio milhão de ciganos foi exterminado em campos nazis durante a Segunda Guerra Mundial.

Raymond Gurême era um dos últimos sobreviventes do genocídio que vitimou centenas de milhares de mulheres e homens ciganos na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Samudaripen é a palavra que deu nome à tragédia perpetrada pelas autoridades nazis. Desta história, foram muitos os que se revoltaram e Raymond Gurême, cigano francês, é um símbolo da resistência.



Nascido em 1925, numa família manouche, como são conhecidos os ciganos Sinti em França, Raymond Gurême passou a sua infância no circo nómada da sua família. Ainda criança, treinou animais, trabalhou como palhaço, acrobata e projetou filmes. Na década de 30, foram criadas várias leis para limitar o movimento dos nómadas e para reprimir o povo cigano. Esta legislação foi copiada em vários pontos da Europa.

Em 1940, já depois da invasão alemã, os gendarmes prenderam toda a família Gurême no âmbito de uma política repressiva promovida pelas autoridades nazis. Primeiro, foram retidos num campo de concentração perto de Rouen, em Darnétal, e, dois meses depois, foram enviados para o campo de Linas-Montlhéry, onde sofrem de terríveis condições sanitárias, frio extremo e fome. "Qualquer pessoa que tenha estado num campo sabe como era", recordou Raymond mais tarde.

Com o acordo dos seus pais, Raymond consegue fugir do campo e, aos 15 anos de idade, refugia-se na Bretanha, onde trabalha em diferentes explorações agrícolas. Periodicamente, regressa ao campo onde a sua família está presa para levar comida. Um ano mais tarde, em 1942, o centro de internamento é desmantelado e os prisioneiros são enviados para Montreuil-Bellay, o maior campo de detenção de nómadas do Estado francês. Gurême continua a contrabandear alimentos para a sua família. Tem então o seu primeiro contacto com a Resistência, a rede clandestina que enfrenta os nazis.

Deportação para a Alemanha e uma nova fuga

Aos 18 anos de idade, em 1943, foi detido por ser considerado "terrorista" e deportado para Heddernheim, em Hessen, para trabalhos forçados. Em junho de 1944, foge da Alemanha graças "aos trabalhadores ferroviários que trabalhavam para a Resistência”, que o ajudaram a fugir “escondido no compartimento do carvão de uma máquina a vapor", como o próprio Gurême relatou.

Durante a guerra escapou seis vezes. "Do campo de Linas, dos campos para onde fui deportado na Alemanha, de um centro de detenção juvenil em Angers... Fugir para ser livre a qualquer custo foi a minha forma de resistência".

Regressou à França, onde recuperou o contacto com a Resistência e envolveu-se de forma mais comprometida com a luta contra a ocupação nazi. Em agosto de 1944, tiveram lugar os acontecimentos recordados pela samudaripen. Os ciganos confinados no campo de concentração de Auschwitz revoltam-se contra os guardas e resistem armados com paus e pedras nos seus barracões. Cerca de 4 mil foram gaseados até à morte neste campo de concentração, quando os militares alemães esmagaram a revolta. Alguns dias mais tarde, Gurême fez parte das tropas e milícias que libertaram Paris.

Quando as forças aliadas entraram em Auschwitz, em 1945, não havia ciganos. Tinham sido exterminados. Após a guerra, Raymond Gurême procurou a sua família, mas só em 1950 é que os encontrou, na Bélgica.

"Devem resistir"

Num discurso proferido em 2016, para assinalar o samudaripen no campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, além de recordar a sua vida e as suas lutas, Gurême reivindicou a necessidade de continuar a resistir. "Não deixem o vosso futuro nas mãos dos loucos. É preciso resistir. Têm de resistir à discriminação, ao racismo, às expulsões violentas de ciganos”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.