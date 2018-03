Génio que estudou a gravidade e a origem do Universo desaparece aos 76 anos. Cientista resistiu durante décadas à esclerose lateral amiotrófica.

Morreu o físico Stephen Hawking

O físico britânico Stephen Hwaking, de 76 anos, morreu esta madrugada, em sua casa, segundo informação prestada pela família à imprensa local.

Estudioso da gravidade e da origem do Unvierso, Hawking teorizou, no final dos anos 60, sobre a teoria da singularidade espaço-tempo com base na aplicação dos buracos negros a todo o Universo. Sobre estes, aliás, descobriu que, ao explodirem, soltam partículas e radiação.



Autor de 14 livros, entre os quais "Uma breve história do tempo" ou "O Universo numa casca de noz", esteve também no centro do filme "Teoria de Tudo" que valeu um Óscar ao ator que interpretou a sua figura no grande ecrã, Eddie Redmayne, em 2015.

Atingido por uma doença de caráter degenerativo, a esclerose lateral amiotrófica, Stephen Hawking tornou-se um símbolo da determinação e resistência porque, embora preso a uma cadeira de rodas e tendo de recorrer a um programa de computador para falar, nunca deixou que os seus estudos e a sua ação científica fossem prejudicados, mantendo intacto o seu intelecto.



Nascido a 8 de janeiro de 1942, em Oxford, Hawking mudou-se com a família para St. Albans, perto de Londres, com apenas 8 anos. Quis estudar Matemática em Oxford, os pais pretendiam que fosse aluno de Medicina, mas, não estando disponível a Matemática, Stephen acabou por licenciar-se em Física durante o ano de 1962.



De súbito, com apenas 21 anos, Hawking adoeceu e o diagnóstico apontou para esclerose lateral amiotrófica, doença que causa degeneração de vários órgãos do corpo, levando a que os doentes vão perdendo movimentos e a capacidade de engolir, de falar e mesmo de respirar. Mas o cientista não se deixou abater e, com ajuda da primeira mulher, Jane, com quem se casou em 1965, e de vários médicos, resistiu e foi contornando os inúmeros obstáculos colocados pela doença.



Ainda em 1965 seria distinguido na área das Ciências Naturais e rumou a Cambridge, doutorando-se no campo da cosmologia. Em Cambridge foi professor da área desejada desde o início (Matemática) e, depois, diretor do Departamento de Matemática Aplicada e Física Teórica.

Pai de três filhos, ao longo da vida foi mantendo sempre uma intervenção dinâmica não apenas nas ciências, mas também na rea dos Direitos Humanos, mantendo encontros com algumas das principais figuras da História contemporânea como, por exemplo, Nelson Mandela. Divorciado em 1991, casou-se quatro anos mais tarde com a enfermeira Elaine Mason de quem se divorciou em 2006.











